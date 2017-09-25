《中秋节的花饼子》 文/丁国梅

我小时候，月饼不叫月饼，叫花饼子。

离中秋还有一段日子的时候，母亲就会去附近农场摘回几把桂花，放在面箩里晒，晒至蔫干的时候，中秋节恰好到来。

中秋节的头天晚上，母亲开始和面，炒酥，擀糖，然后把桂花放进炒好的酥里面揉好，把做好了的饼坯整整齐齐地码在案板上，我就乐颠颠地用印花筒子蘸上煮红膏子，在饼子上杵上一个个红印，那红印往往中间是五角形或者梅花形，外沿一圈波浪线。最后把饼坯码进凹锅里用温火烤，估摸几分钟的时辰，香甜酥脆的花饼子就好了。

但母亲不会给我们吃，说吃了热饼子会拉肚子，第二天中秋才能吃。任我们一群如狼似虎的孩子馋得直流口水，也只能分些饼末子或是烤饼时凹锅里残留的糖锅巴。

中秋节的早晨，母亲拿出两个花饼子给正在念书的我和姐姐，我的那个没经过牙齿就到肚子里去了，便眼巴巴地看着姐姐手里的花饼子。却见姐姐舔了舔嘴唇，把饼子用一张废考卷包好，放进了她的书包里。

我和姐姐一个学校，每下一节课我就跑到她的教室里，馋馋地盯着她的书包看。直到中午时分，姐姐才慢吞吞地拿出那个花饼子，轻轻地掰开，递一半给我，讥笑我说：“好吃货，真是叫花子不搁隔夜的食。”

母亲说花饼子是留着晚上吃的，我就期待着天快点黑。之所以晚上吃，当然不是为了赏月，而是为了掰棉花。

这个季节，正是棉花上旺之时，家里堆满了待掰的棉花。为了赶瞌睡，母亲就讲那些老掉牙的故事给我们听，什么嫦娥奔月、薛平贵寒窑见糟糠之妻、徐苟山戏财主等等，腻得我都会背了，瞌睡往往像山一样袭来。

但中秋节的夜晚，我们都不打瞌睡，手里飞快地掰着棉花，心里念着那香香的月饼。

母亲按着我们年龄的大小，每人一个簸箕比赛掰棉花。我最小，给我的是个洗菜用的竹烧箕。我们每掰完自己面前的棉花，就奖一个花饼子，哥哥姐姐们掰完棉花吃饼的时候，会分一口给我，我得到花饼子的时候也会分一点点给哥姐。欢声笑语，一屋子温馨香甜的味道。

现在日子好了，各式月饼层出不穷，味道各异。手机上各种花样的祝福开始爆屏。但我还是怀念那些年母亲做的花饼子，怀念哥哥姐姐分给我的那一口甜甜的爱，那种实实在在不隔屏幕的关怀。