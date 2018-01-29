谨慎与税务局打交道

作者：HazloLaw律所税务律师迪恩•布拉什福德 (Dean Blachford) 和法律实习生仇学敏(Hermione Shou)

加拿大华人社区对加拿大税务局的关注程度很高。微信、脸书、博客和报纸上经常发表华人关于纳税的问题以及关于华人突然被收取高额税款的故事。Hazlolaw律所的商业律师已经帮助许多华人客户解决与税务局有重大争议的案件。

华人社区面对这些挑战并不奇怪。华人参与的许多活动都具有复杂的税负问题，例如经营一个企业，投资房地产和将资金转入转出加拿大。

以下是华人应该了解的关于税务局的几点重要知识：

1. 税务局对现金交易很怀疑。他们有很多方法可以证明企业主少报现金，所以要保留你收现金的详细记录。

2. 税务局目前正在跟踪房地产交易和国际资金电汇。

3. 成功解决与税务局的争议把握较大。大多数人在对税务局的重新评估提出异议时能够部分或完全成功。

4. 对重新评估提出异议的期限有时只有90天。所以需要尽快争取专业帮助，避免错过最后期限。

如果您认为您可能有潜在的税务问题，而税务局尚未与您联系，此时获取专业建议仍属明智之举，这是因为您可以采取措施避免争议。