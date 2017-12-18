加拿大肝脏基金会专栏——喝酒真的会伤肝吗？

“好久不见，今天一定要喝几杯！”

“听说喝酒对肝脏不太好，咱们少喝点。”

“没事，咱们喝红酒，对身体好。”

喝那麽几杯酒，真的对健康影响那麽大吗？是的！酒精对身体特别是肝脏的潜在伤害，可能远高于你所了解的。

喝酒时，身体有什麽变化？

当一个人喝酒后，酒精会透过胃壁及肠道直接进入血液，然后迅速运行全身。酒精会影响所到之处的每个细胞的功能。肝脏处理人体摄取的一切食物和饮料，包括酒精。肝脏在一段时间内只能清除一定份量的酒精毒素，过量的酒精会影响脑部、脏、肌肉及身体其他组织。

酒精如何影响肝脏?

肝脏要处理过量酒精时，正常的功能便会受到影响，导致化学失衡。如果肝脏的酒精排毒工作长期负荷过重，肝细胞便会受损或改变，导致脂肪积聚而形成脂肪肝，更严重者会引致酒精性肝炎或肝硬化。由酒精诱发的肝病最终也可发展成肝癌。

喝几杯酒是安全的?

酒精在身体内的代谢受多种因素的影响，包括年龄、性别、体重及基因等。比如，女性会比男性吸收更多的酒精，因此更容易因为酒精引致肝脏损害。《加拿大低风险饮酒指引》所建议的酒精饮用水平为，女性每周10杯标准份量酒精，每天不超过2杯；男性每周15杯标准份量酒精，每天不超过3杯。“一杯标准份量酒精”，是指341 ml啤酒，或142 ml葡萄酒，或86 ml雪利酒，或是43 ml烈酒。饮酒会增加肝脏损害的程度及肝硬化的风险。因此，任何患有肝病者都应该完全禁酒。

一星期喝一次，比每天喝安全吗？

每天喝酒四杯以上，或者一次性酗酒四杯以上，都有损肝脏，因为肝脏无法一次性排解摄入的酒精。

喝红酒是不是比白酒安全些？

不是。安全与否视乎饮品中的酒精含量，而非饮品种类。如果喝一杯葡萄酒，与小半杯白酒，所摄入的纯酒精量是一样的。每一种酒，无论单独或稀释喝，只要是酒精的总含量相同，对肝脏均产生同样的影响。

节日相聚，为肝脏健康干杯！

喝酒伤肝，不喝酒不像过节？来一杯酒精含量“0%”的“酒”怎麽样？为推动肝脏健康，不含酒精的Hill Street 红酒品牌将捐赠部分销售所得给加拿大肝脏基金会。即日起至2018年1月15日，您于Shoppers Drug Mart购买Hill Street无酒精红酒的付出，将有部分被捐赠支持肝脏研究。这个节日，您有更好的理由为肝脏健康干杯了！

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。