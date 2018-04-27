巴西野花牌绿蜂胶 — 健康养生极品

日本著名医学家山本伦大说：「蜂胶是上天通过蜜蜂给人类带来的至高无上的仙丹！」但市面上销售的蜂胶良莠不齐，价格也有巨大差距。巴西绿蜂胶一向著称于世，其中“野花牌极品绿蜂胶”，严格按照国际GMP药品行业生产规范，精选纯天然顶级绿蜂胶原料，经过约18个月的复杂工艺流程精制而成。野花牌通过美国FDA及加拿大卫生部的严格测试，还获得全球最严格的食品安全监管体系HACCP的质量认证。净浓度市面最高达85％，类黄酮7%、酚多体3.5%，绝不含酒精，无蜂腊，不分层不沉淀，自1982年以来品质评测及出口销量稳居巴西第1名，在很多国家早成为巴西极品绿蜂胶的代名词。“野花牌绿蜂胶”以其“永远不打折扣的品质”，热销北美，实属当之无愧的极品。

多年来，随着美国、巴西、日本、欧洲等世界等各地科学家对于蜂胶的深入研究，蜂胶的价值和功效逐步获得人们的认识与肯定。巴西野花蜂业公司成立于1982年，是巴西历史上第一家，也是全世界最早专门致力于蜂胶产品研究开发与生产的跨国公司。该公司不断将科学家们的科研成果产业化，在业界率先推出专利技术—“高浓度高纯度无酒精超临界超高类黄酮绿蜂胶萃取方桉”，并开发出多种具有显着疗效的蜂胶系列产品。野花牌系列产品于1986年率先通过巴西联邦农业部的认证。自创建以来，野花牌绿蜂胶持续以其卓越的品质赢得各国消费者的信赖，奠定了世界蜂胶行业的领导者地位，在国际上树立了良好的产品品牌形象。

蜂胶是蜜蜂采集胶源性植物的树脂掺和其上颚腺及蜡腺分泌物，经蜜蜂反复加工涂到蜂巢入口、内壁，以保持巢内相对无菌状态的胶状物质。蜂胶是一种稀有的、珍贵的蜂产品，可粗分为绿、褐、黑三等，绿蜂胶为最高等级；即使是绿蜂胶，原料亦可细分12个等级。由于绿蜂胶的主要成分是蜜蜂所采集到的树脂物质，因此所采集的树种或地区及加工工艺若有不同即会直接影响到蜂胶的品质。

野花牌绿蜂胶采自纯净、无污染、并拥有全球领先的植物种类的巴西米纳斯平原，出口往美国与加拿大市场野花牌极品绿蜂胶的全部采用经过HPLC液相色谱分析技术精选的最高等级Class A原料，专利提纯技术避免了酒精和加热，因此保留了巴西顶级绿蜂胶原有的四百多种天然成分；其中富含具抗氧化作用的类黄酮，目前已经分离确认的就有二十馀类，其它还含有括三十多种不饱和脂肪酸及二十种氨基酸（包含八类人体必须氨基酸）、十多种帖烯类化合物，以及锌等三十多种矿物质、维生素P等多种维生素、胰蛋白酶等多种活性物质。

加拿大NPN#80006418·美国FDA#10328566522

GMP Site License#300909·HACCP #BR13/7429

巴西原装进口野花牌绿蜂胶(Apiario Silvestre)北美亚太区总代理

加拿大皇家天然品有限公司

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