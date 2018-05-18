食色（三）北京烙饼卷儿 文 / 十月 Canada

“这菜叫什么？我真是从未在北京的超市里见过。”我发小儿问。

“妈的，这菜叫什么！”一个夜深人静的夜晚，一间只有我的屋子里，我手握苹果6，在Longo’s的App之搜索页面输入Vegetable。也是由于这句的急骂，我看见了这菜的名字：Brussel Sprouts（孢子甘蓝）。

和面

“我没吃过这个菜。”我一边和面，一边说。

“哦，Brussel Sprouts。”布朗。

面和好，我用保鲜膜包裹面团，放进冰箱的冷藏室。等面团的功夫，我开始切菜，将孢子甘蓝一切为二。又记得昨日酱好的猪肘子肉，取了切了2片，自觉一刀下去，肉片厚了。不过也就随它去了。

“你打算给我吃什么？”布朗。

“带着疑问去看电视吧，先生。”

“哦，很高兴听你这么说。”布朗。

那天，进了超市我就开始找甜面酱。为什么配甜面酱，而不是自制的炸酱。我也这么思考过很久。当时就想，老外喜爱甜滋滋的口味，如果我照着北京人的口味做，布朗可以接受，还是……？

正在纠结的时候，突然想起来有一天，我去多伦多的一家KFC，炸鸡的味道和在北京吃过的完全是不同风格。于是，我就决定给布朗做一份经我改良北京烙饼卷儿。于是，开冰箱门，取了两只鸡蛋。

鸡蛋煮熟，我开始烙饼。

“这叫什么，煎饼吗？”布朗。

“差不多吧，中国煎饼。开餐之前，代替面包的东西。”我这么解释。

出锅的烙饼，烘烘地冒着热气，一个挨着一个地被我摞得老高。我拿一只沙拉盆，盖住烙饼的热气。又小煎锅，着小火；孢子甘蓝的整个半身，被我抹上了橄榄油。小火才可以让甘蓝菜的全部养分，和焦皮一起火出食色。

煮熟的鸡蛋，取中间切开；我开始摆盘。烙饼，抹上甜面酱；铺上两片肘子肉。煮蛋，和孢子甘蓝。布朗也拿了自己的一个主意，乳酪片；电视机的声音吱吱作响，仍然播放着Top Chef Canada （加拿大顶级厨师）。

这是我喜欢的电视节目之一。