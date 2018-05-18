选择野花牌绿蜂胶就是选择健康 —21世纪养生极品知多少?

野花牌绿蜂胶源自巴西米纳斯州(Minas)森林，拥有丰富的原始资源，完全没有污染，安全性高，而蜂胶中所含的活性成分世界第一。巴西Apiario Silvestre(野花牌)公司秉承科学与爱心，独创当今最先进的专利提取工艺，以GMP标准萃取出最高品质的绿蜂胶，净浓度85%，主要有效成分类黄酮16.9mg/ml,酚多体3.5%，数倍或数十倍于同类产品，且不含酒精、蜂蜡和任何有害重金属。您知道为什麽野花牌绿蜂胶风靡世界五大洲吗？为什麽说选择野花牌绿蜂胶就是选择健康的原因吗？让科学告诉我们：

天然平衡的营养品：科学家相信，“天然、纯净、安全、平衡”是营养品的理想目标,而非合成产品保健。科学家分析发现野花牌绿蜂胶含有所有人体必需的大部分维生素,包括维生素A、B、C、D、E和P等，以及三十几种矿物质和微量元素。此外，野花牌绿蜂胶富含至今发现的全部20种的生物体内构成蛋白质所必须的氨基酸，包括机体内又不能合成的必须从食物中补充的全部８种必需氨基酸。它是一种全天然性活性氨基酸和全维他命与矿物质，具有无可替代的营养价值。

纯天然超强抗氧化：细胞衰老的一个重要原因是氧化应激，过量的自由基是健康的大敌。氧化应激加速衰老，并导致多种机体异常状态，包括血糖血脂和血压异常，多种心脏隐患和老年病痛等等。因此，抗氧化的物质具有良好的抗衰老和降低多种健康问题风险的作用。野花牌绿蜂胶是一种纯天然超强抗氧化剂，能有效清除自由基。其抗氧化损伤能力是维生素C的20倍，常规药物的2倍。

超级免疫增强剂：绿蜂胶能够全面提高机体的免疫功能。中国科学家报导（Int Immunopharmacol.2004 Jul）蜂胶提高B淋巴细胞和T淋巴细胞活性，促进外周免疫细胞增殖，增加血清免疫物质含量。韩国科学家（Int Immunopharmacol. 2004 Mar）同样证实，蜂胶显着增强淋巴细胞活性，提高机体免疫物质干扰素-γ、白介素-2、白介素-4等。日本科学家发现（Am J Chin Med.2005）蜂胶能够活化免疫系统，并大大减低放射损害。作为一种天然免疫增强剂，对抗疲劳与衰老、增强免疫功能、减轻放化疗的副作用都具有显著效果。

天然抗生素：绿蜂胶被科学家誉为天然抗生素，是人类迄今发现的最有效的天然食品。它最显著的特徵是作用广泛，对细菌、病毒和真菌的生长均有抑制作用，但不会像常规抗生素一样产生抗药性。与此同时，联合蜂胶增强人体免疫能力的作用，则能抵御感冒、腹泻和其它多种感染。

权威药典《中华本草》和2003年东京蜂胶国际研讨会认证蜂胶具有八大功效：（1）增强免疫力；（2）抗病原微生物；（3）调节人体内分泌；（4）调节血糖、血脂、血压，降低血液粘滞度及改善微循环、净化血液；（5）抗氧化清除自由基；（6）促进组织修复；（7）对放化疗增效减毒；（8）保肝护肝。

加拿大NPN#80006418•美国•FDA食品药品监管局注册#10328566522•国际GMP Site License#300909•全球HACCP质量认证BR13/7429

野花牌绿蜂胶(Apiario Silvestre)北美亚太区总代理

加拿大皇家天然品有限公司

7130 Warden Ave., Suite 406 Markham, ON L3R 1S2, Canada

北美免费医学咨询长途：1-866-690-4888

Email：service@royalnatural.ca

订购网站：www.royalnatural.ca

欢迎访问，祝您健康！