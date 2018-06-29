食色（九）猪肉松大红虾奶油煮饭 文 / 十月 Canada



“你们老外…”

“你们老外，我应该叫你老外。”布朗。

布朗先生有三位兄弟姐妹，他是家里的老大，老二是妹妹，老三和老四是弟弟。有一回，他和我介绍他的家族趣事，提到妈妈给他们四兄妹做的很美味的午餐，我就问他：“很美味的午餐都有什么？”他说有豌豆煮饭。

突然，记起我小时候也是曾经地非常爱吃煮饭，各类的。就是把蒸好的米饭倒入水里煮，水开锅，把水分沥干重新盛到碗里，然后把各类炒菜盖在煮饭上。后来渐渐地，我就很少再吃这么美味的煮饭。妈妈说：“煮饭对胃不好，不要这么吃。”

但我还是坚持吃了一阵，妈妈也坚持叨叨了一阵。从此，很好吃的煮饭，就这么搁浅了。直到，听布朗先生说他的煮饭情节。

猪肉松大红虾奶油煮饭：

100克东北大米，蒸熟，

红色基围虾一只，过水，

1茶匙奶油，

黑胡椒粉，

50克青豆，

1/2杯烹饪白葡萄酒，

1锅猪骨汤，

猪肉松。

“我准备好了！”我心里默默地念叨。毕竟说，很好吃的煮饭发生在很久很久很久以前，并且差一点，让我从此与它失之交臂。如果不是经布朗先生提醒，我几乎是不会再记起，我曾经也有的这份喜爱。

“谢谢您，布朗先生。”

“谢我什么？”布朗。

“我即将为您推出，很好吃的青豆煮饭。我希望您是第一位品尝的客人。”

猪骨汤，加入蒸好的米饭，饭开锅；加入奶油直至奶油融化，倒入烹饪白葡萄酒，青豆，搅拌，盐调味。取饭碗，盛饭，猪肉松盖到煮饭上，和一只大红虾去皮。

“知道嘛，我曾经也有一份很好吃的煮饭的情谊。”我对布朗先生说。

“黑胡椒粉。”布朗。