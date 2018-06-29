巴西野花牌绿蜂胶 —健康长寿，奥秘何在

科学家发现长期食用野生绿蜂胶的人群，其健康出现问题的概率显著低于普通人群。而正是绿蜂胶的神奇生物学作用造就了这一世界性长寿奇迹。

1．绿蜂胶是至今人类发现的最好的天然延寿物质：蜜蜂从长寿胶源植物新生幼芽或树皮等部位采集来精华液，再混入其进化而独有的上颚腺分泌物加工而成绿蜂胶。

2．绿蜂胶含有极丰富的延年益寿活性物质：这种天然活性精华含有400多种生物成分，其中一部分是人体自身无法合成，复杂而奇特的成分决定了绿蜂胶神奇的保健效果。

3．绿蜂胶是天然超强抗氧化剂，能有效清除自由基、抗氧化衰老：人的衰老过程是一个“氧化”过程，如血液循环不畅、代谢失衡、基因突变等都与氧化应激造成的损伤有关。绿蜂胶中的黄酮类物质、萜烯类物质、以及多种维生素和微量元素等都具有很强的清除自由基和抗氧化作用。这些物质被蜜蜂巧妙地结合在一起做成蜂胶，在活化细胞、延缓老化、抑制色素形成、排除体内毒素、遏制基因突变等方面有良好的作用。

4．增强免疫活力，改善亚健康状态：若绿蜂胶能够激活免疫系统，增加抗体生成量，增强吞噬细胞活力，从而及时清除衰老病变的细胞和病原微生物，有效改善血液循环问题，预防亚健康状态的出现，保持人体的健康而起到保健延年的作用。

野花牌绿蜂胶，蜂胶中的王者，巴西第一名牌，世界公认最佳品质：自1982年以来最悠久的生产历史，有效成分含量业内最高，净浓度85%，类黄酮7%、酚多体3.5%，且绝无蜂蜡无酒精，不含任何重金属有害元素。

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