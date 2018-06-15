食色（七）咖喱鱼肉饭 文 / 十月 Canada

“全世界范围内，至今只有一种餐是我不愿意再品尝的。”布朗。

“有一回，一位客户带我去一家印度餐馆，哎呀！”布朗继续道：“咖喱的味道让我决定，以后不会再吃咖喱了。”



咖喱鱼肉饭：

2汤匙黄油，

1个洋葱，切碎，

1汤匙研磨孜然，

4瓣蒜，切碎，

1茶匙鲜姜，

1/4茶匙姜粉，

1杯重的鲜奶油，

1汤匙白糖，

1汤匙植物油，

200克去皮无骨鱼胸肉，切成一口大小的小块，

50克青豆（可选）

1/2茶匙咖喱粉，

1/2茶匙盐，

1茶匙白糖。

“我准备好了，先生。”

“我必须说，您的坚持不吃咖喱，请您继续坚持。我按照我的口味，改良的咖喱鱼肉饭，不是一定要你吃，但我要你食它的色。”

“请问女士，我吃什么？”布朗。

中火热油，搅拌洋葱直至半透明（约5分钟）将孜然，盐，姜，姜粉等等搅拌成洋葱混合物；煎至香（约2分钟）；拌入奶油，1汤匙糖，将调味汁倒回炖煮，搅拌，直至酱汁变稠（10-15分钟）。

中火，煎锅中加植物油。将鱼肉放入热油中，撒上咖喱粉，炖至入味色（约3分钟）；将鱼肉倒入酱汁中，炖约30分钟；调整盐和糖的味道。

“我选用的是中国东北大米。”

“我可以不用担心我的食物对吗，女士？”布朗。

咖喱鱼肉饭，食色。