为什么野花牌绿蜂胶被世界公认品质最高

品质铸造国际名牌，野花成就健康未来。巴西野花蜂业国际有限公司Apiario Silvestre是巴西历史上第一家用现代化科技提取优质绿蜂胶的跨国公司。自1982年成立以来，将自然造物与人类科技结合，不断超越自我，追求完美，用优异品质，优秀服务，在国际市场上牢固树立了蜂胶界领导地位。野花牌绿蜂胶能生产出任何其它品牌蜂胶无法比拟的最高品质产品。

其一，原料好。巴西地域辽阔，处热带地区，有着被称为“地球的肺”的最大的亚马逊森林，是整个地球上唯一一片未被人类破坏的大型原始森林，成为稳定全球气候和球境变化的中流砥柱。可供蜜蜂采集蜂胶的花源和胶源非常丰富。在海拨500-1500米海岸山脉的巴西南部五州(米纳斯、圣保罗、巴拉亚、桑达卡达尼那、里欧·格兰地)拥有近百种连绵的尤加利树和巴夏利斯树等，一年四季繁花似锦、绿树成荫。这里绝没有任何空气、水源、土壤方面的工业和农业、农药之类的污染。多年来，野花公司与蜂业界结成良好的合作关系，全巴西95%以上的极品野生绿蜂胶原料都被野花公司购入，以确保生产出最高品质的野花牌极品绿蜂胶，保证国际市场的供应。此外，因为野生极品绿蜂胶产量有限，野花公司自2001年起，便决定所有GC，HPLC技术所检验出的Class A等级纯野生极品绿蜂胶均只供出口国际市场。

其二，蜂种好。巴西农业部于1956年委托生物学家Dr. Kerr博士改进巴西蜂种。他当年引进了30多群非洲种“塞内加尔蜜蜂”。其间因其中26群蜂脱离蜂箱，飞进了圣保罗郊区的森林，和当地蜜蜂杂交，产生了一种非常强悍凶暴的非洲种杀人蜂。这种杀人蜂能比普通本地蜂更快更有效地传授花粉和采集花蜜。例如，一只杀人蜂一对后足每次可携带30毫克的蜂胶飞行60公里，远非本地蜂可比的。因此使巴西的蜂蜜产量由原来几千吨增加到1993年的4万吨。此时的“杀人蜂”俨然成为了巴西的国宝，国际市场竞相出高价收购这种蜜蜂。一只普通欧洲蜂的蜂王的价格仅7-8美元，而这种巴西杀人蜂的蜂王价值竟高达400美元一只。

其三，提取与检测技术好。巴西Apiario Silvestre野花牌绿蜂胶规模庞大，占地超过4万平方米。选料极其严格，所有出口北美、加拿大市场的产品均采用了国际最先进的无酒精超临界超高类黄酮专利技术，全程需要经过1-2年无氧状态下的优化萃取而成，并对生产过程和成品实行严格把关和品质监控，通过GC气相色谱仪，HPLC液相色谱仪、质谱仪、电感藕合等离子体光谱法(ICP)、X荧光分析、中子活化法进行质检和有关组份分析。野花牌绿蜂胶目前已获全球数十个国家的卫生部认证，十分安全有效，热销各国。

野花为您提供便利，现可免费代寄全球，购满一箱即可免费邮寄中国大陆、香港、澳门、台湾地区。

加拿大NPN#80006418·美国 FDA食品药品监管局注册#10328566522

野花牌绿蜂胶(Apiario Silvestre)北美亚太区总代理

加拿大皇家天然品有限公司

7130 Warden Ave., Suite 406 Markham, ON L3R 1S2, Canada

北美免费医学咨询长途：1-866-690-4888

Email：service@royalnatural.ca

订购网站：www.royalnatural.ca

欢迎访问，祝您健康！