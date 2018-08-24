《我与罗杰斯的故事》文 / 十月 Canada



众所周知，罗杰斯（Rogers）是加拿大最大的电信运营商，如同中国移动那样，无论他们赋予我的服务好与有差错，和我对此服务的满意度，五颗星还是其他的几颗，我都选择不改变初心。

就像我的其他经历一样，但凡是认定的选择，能坚持就坚持呗。

言归正传，说今天的事儿，2018年7月7日，谐音中国的所谓的七夕情人节（阴历7-7，阳历2018-8-17）。顺便说一句，我肯定是不会过这种杂七杂八，半路跑出来的什么节日（跑题）。但说不出来为啥，我今天就特别想吃寿司（一会儿说这个事儿）。

英格兰赢了八分之一，进入四分之一。

世界杯空挡，我打算也休息一下。先上秤，称了一下今日体重，喜人！觉得可以吃一点饭了；又翻出几件二十年前的衣服，准备试穿一番，搞不好也能也喜悦有一番也说不定呢。这时候，电话响了，居然是座机不是手机（手机正在充电）。

我听着铃声伴着回音，来电来自罗杰斯（Rogers）。

扔下二十年前的新衣服（至今没穿过呢），赶紧地去拿电话机，拿起，断了！听电话留言……晚上再打给我，或者让我拨打3771…我肯定得选择拨打3771…，照我的性子，心里头一件小事儿也存不住，并且是立即拨打。

哎，怎么说呢……上次拨打3771…就是让我留下电话号码，他们回拨给我。直到晚间，事情我都与LIVE CHAT解决完了，3771…的电话来了。

“您好，我是罗杰斯，照您的留言回电话。”原版为英语，我这是翻译稿儿。

“我都解决了，没事了噢。”我。

双方一番敬语，挂了。

所以，这回怎么说呢，想着上回拨打3771…想着他们回拨给我的时间（前半夜），我这回坚定地选择立即挂断电话，上网找LIVE CHAT说清楚去。

“Hi How are you?”无论我心里有多急躁，按照加拿大风格我得先说：“嗨伙计，你好吗！”寒暄完，啥也挡不住，我必须立即说清楚事儿的急脾气了。那也得先报告号码：reference interaction ID I1197215292。

号码定是代表我，说清楚了事情的一半了。好吧，长话短说，摘录我与罗杰斯的对话片段精选…

“问了后台，给您打电话是关于：您退回来的苹果手机还是没有解锁，我们叫快递又给您邮寄回去了。”

“我就奇怪了，我从云端也移除了，我哪哪的都看不见这个手机了；并且按照指示关闭了发现我的苹果手机按钮，都好几天了。”

“反正还是锁着。”

我的心间，哇凉哇凉的。

“我可以再给您发一遍邮件，指点您如果解锁。”

“不用发了，我读了好几遍如何解锁的邮件，步步都是按照步骤指引操作的。你就告诉我为啥还是解不开锁？云端都看不见它了。”

“内什么，解锁不解锁的先不说，你告诉我这是一部新手机吗？新手机为啥盒子里没有针？我就是我退手机的原因！！！”

“你们要是把针连同手机，这回一起给我寄回来，我或许就不退了。”

“您等等哦，我确认一下针的事。”罗杰斯工作人员。

就我这急性子，对话框太多也属于耽误功夫。我就直接说结果吧，罗杰斯说了，随便我怎么把锁解了，去店里寻求帮助还是其他的方法，反正解锁之后再退，没问题！至于手机的小针，再给我邮寄一个不行，但我可以去店里买一个，不要钱！就是传说中的Credit：）

我呢，我也表态了：手机收到之后，我再决定退还是留下，反正我横竖得去苹果店一趟！要么去麻烦他们帮忙解锁，退机；要么去买一个免费的针。

我与罗杰斯。