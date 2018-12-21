冬天在敲大地的门 文/黄山



雪的到来，就是冬天在敲大地的门。一场初雪，整个世界银装素裹，周围的一切都变成了童话世界里的事物。

小时候我们一块儿玩的小伙伴们最喜欢在大雪之后堆雪人。一群孩子一拥而上，争先恐后地用扫帚、铁锹将大面积的雪集中起来拢成堆，然后开始给雪堆塑形。在心灵手巧的大孩子手中，一堆积雪很快就变成了一个胖胖的雪人。男孩找来一顶破草帽给它戴上，女孩找来一条红围巾给它围在脖子上，雪人就更像是童话中的人物了。

紧接着是打雪仗，男孩跟男孩打，女孩跟女孩打。有时也混在一起，分不清谁“敌”谁“友”，反正是快速捧起一团雪，用力捏成一个雪馒头，乘谁不注意防范，就将雪馒头向谁掷去。有哭的，有笑的，有闹的，一片热闹。有的人为了躲避雪馒头的袭击而滑到在雪地上，连滚带爬地一边站起来还一边捏起一个雪馒头反击对方；有的人专往对方的脖子根上掷，结果把人家脖子里灌了一脖子雪，那人边赶紧俯下身子，低下脖子，往外扒拉雪沫，而其他人见此情形早已笑开了花儿。

还有的小伙伴家里有爬犁，我们就在冰雪中滑爬犁玩。如果附近有雪坡，就先上到雪坡最高处，然后坐在爬犁上，让爬犁自然而然地靠重力加速度滑下雪坡。

有时，那重力加速度太快了，等爬犁冲到雪坡下稍微一倾斜失去平衡，在一片惊呼声中，连人带爬犁就会摔得人仰马翻。幸亏小伙伴们都穿着厚厚的棉衣、棉裤、棉鞋，雪地到处又都是绵软的积雪，人摔在上面，只有微微的疼痛，不会把人摔伤。

如果周围只有平地，没有雪坡，大家就轮流用绳子拉着爬犁在雪地上滑行，一人坐爬犁，一人拉爬犁，然后彼此对换角色。

孩子们一直乐此不疲地玩呀玩呀，尽情享受大雪给他们带来的乐趣。直到大人家长们催促他们吃晚饭，才一个个意犹未尽地各回各家。

晚上围着火炉，化雪煮饺子，也是一番难得的乐趣。

那时的农村，不但没有自来水，就连像样的水井都没有。人们夏天饮水就靠将河水澄清后饮用，冬天河水结冰了，就靠融化冰块解决吃水问题。

在一场场大雪之后，人们也收集洁白的积雪，装进一个大缸里，等积雪融化澄清之后，就可以当饮用水了。

更有急性子的将雪直接倒入大锅里，将炉火烧旺，围着火炉，一边烤红薯，一边包饺子。等雪水烧开了，饺子也包好了。就可以下饺子了。

等饺子出锅，烤红薯也熟了。

这时，家里里里外外都散发着饺子和烤红薯的诱人的香气。全家人大人小孩围坐一团，喜欢吃饺子的吃饺子，喜欢吃烤红薯的就吃烤红薯，那个美呀！

下大雪的第二天，常常都是大晴天，小伙伴们更有开心的事情可干了——扣麻雀。

因为大雪将大地覆盖了，麻雀无处觅食，就不顾危险跑到农家院子里觅食。

小伙伴们先扫干净院子，然后用箩筐扣麻雀。怎么扣呢？就是在扫净的院地上撒上麦粒、馍屑、小米之类麻雀爱吃的食物，然后用一个箩筐悬空倾斜着罩在事物上方，箩筐的边用一根细干树枝支撑着，将一根长长的细绳子绑在那根细干树枝。绳子的这一头由我们的小伙伴们牵在手里，牵绳子的小伙伴必须躲起来，远远观察着箩筐这边的动静。

只要麻雀们飞落在箩筐下去吃诱惑它们的食物，这边牵着绳子的小伙伴就迅速拉动绳子。那根支撑箩筐的细干树枝就会立刻倒下，箩筐也会随即落下，将那来不及飞走的麻雀扣在箩筐里。

美丽的雪，洁白的雪，给我们的童年带来了无限欢乐。