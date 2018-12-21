【华人社区服务中心社区消息】渥太華華人社區服務中心 安頓服務簡介

新移民安顿服務

誰可以享用新移民安頓服務？

• 家庭團聚移民

• 技術移民

• 商業移民——包括自雇，企業移民和投資移民

• 國際公約難民

• 寄住護理工人

• 準備登陸移民——申請永久居民並已收到移民局批准登陸通知

安頓服務範圍：

• 電話查詢

• 推介服務

• 提供有關加拿大生活資訊

• 翻譯（教育及工作文件）

• 生活諮詢，輔導

• 尋職和就業資訊

• 協助享用別的社區服務

• 現場托兒服務

服務語言和個人資料：

尋求安頓服務時，您可以選用普通話，粵語或英語。您的個人資料，本中心會絕對保守秘密。

撥款機構：加拿大移民難民和公民部

新老移民咨询服務

不管您是加拿大公民或永久居民身份，或者您正在申請國際公約難民身份的，您都可以享用這個諮詢服務。

撥款機構：安大略省公民移民廳

華人老人外展和辅導服務

專門為華裔長者提供社交康樂活動和輔導服務。

撥款機構：安大略省醫療和長期護理廳

低收入華人生活辅導服務

為本市低收入華裔居民，包括國際留學生或持有別的有效簽證人士，提供生活輔導服務。

撥款機構：渥太華市政府

當您第一次到訪本中心時，請出示您的永久居民卡或移局所發信函確定移民申請已獲批。

服務方式：電話查詢、上門或預約面談、專題講座或活動小組

電話：613-235-4875

地址：400 Cooper Street, Suite 2000Ottawa, ON K2P 2H8

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