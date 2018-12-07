《台选感怀》渥太华 / 李鸿举



凉秋十月气候凉，

渥京红枫己落光。

老兵不死如秋叶，

竟然凋零在异乡。

台湾奋战三十年，

反共呼声比雷响。

手拿枪砲当花栽，

卧在薪上把胆嚐。

勾践苦后见甜味，

你比西施更遭殃。

青春耗尽方觉醒，

颇感自我大荒唐。

所幸天道酬残兵，

惠我馀生在异乡。

户外活动难启步，

室内电视望故乡。

大陆经建稳步走，

台湾六都选情旺。

蓝绿团队齐出招，

政経两域一齐上。

公说婆讲皆有理，

唯有初心被遗忘。

‘去中’湾路太离谱，

老兵聼来颇感伤。

民主殿堂来不易，

那能抛入污水缸。

灯塔无光谁重视

孤舟势必为海葬。

两岸基因兄弟情，

何苦作贱自我伤。

蒋氏铜像虽推倒，

独派难望越过牆。

南向政策用心苦，

无奈隣邦不进场。

政经情势勐下滑，

因此韩流进高港。

广大知青不贪多，

食宿无忧慰爹娘。

绿地既然贫瘠枯，

不如选择肥沃壤。

蓝绿请你靠边站，

我要自己见阳光。

党争内耗彼此斗，

难期孤舟进良港。

政客愚民缺远见，

攀索美舰进富乡。

老美自重门前雪，

哪管你的瓦上霜。

捆绑富豪难脱困，

祗因陆兄上金榜。

高铁基建勐飞跃，

珠海航展人尽望。

美友縦然想助台，

那敢惹中遭祸殃。

儘管陆兄行极权，

从未逼弟进船舱。

九二共识虽含煳，

一中各表仍在望。

哥哥发家住豪宅，

弟弟岛上享清凉。

肥水不落外人地，

血脉兄弟互沾光。

六都色变是见证，

敬盼台胞多细想。