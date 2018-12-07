东方舞韵—跟你到天边（三）写给渥太华东方舞蹈团建团30周年大型文艺晚会圆满落幕 文/水中月 图片/渥太华东方舞蹈团



<三>台前幕后的故事

从去年团里决定要打造一台建团30周年大型文艺晚会到现在，已经历了从春到夏，秋到初冬的变化，季节的变化也给首都这座城市带来了她特有的色彩变化！而“东方人”的眼里却无视这些季节的变换，永远都是夏天！每周都在练功房挥汗如雨的她们坚信“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”！姐妹们一起度过了多少个相伴习舞练舞的日子，有时候不得不减少与家人团聚的时光，与朋友约会的时间，参加party的时间……

自诩为“疯子”的团长丁桃，用她的美篇“瞧这群‘疯子’”恢谐地吐露了一些为了舞蹈、为了这台晚会台前幕后点点滴滴的故事：

做事较真的团长遇见对艺术精益求精的导演，有时候为了晚会的一些细节可以吵得不可开交，待问题冰释，又握手言欢；团里经费紧张，她俩还自掏腰包订服装；网购来演出的服装有的缺货，有的做得不好没法用来演出，她们马上请国内的亲属帮忙重新定制，空运过来，演出前两天终于拿到了满意的服装。有生病的团员上午还在急症室打吊针，下午出院就直奔练舞厅；团员们从国内回来，尽可能帮着带团里的服装道具，宁肯少带自己的物品。其实团里还有许多这样不胜举的好人好事……

为了这台晚会，团长和导演从舞蹈编排到整台晚会的策划，运筹帷幄,搭上了数不清的日日夜夜，她们的巨大付出是有目共睹的！受她俩的感染，其她团员也都勇挑重担乐于付出。团员们下班后除了排练、加练舞蹈，有些团员还参加多个舞蹈节目，她们还得挤出时间加班加点赶制道具：陈晓桦用独到的艺术眼光赶制出水平一流的专业背景视频，给晚会的歌舞增色不少！Amy Ni设计了非常专业的精美海报；魏嘉铭制作了大方精致的节目单；王惠丽演出当天还煲了两大锅热气腾腾的银耳和西米粥给大家享用；由于篇幅所限，还有一些没有提到的姐妹，为了舞蹈为了这台晚会，她们都做自己力所能及的贡献！

身为欣华舞蹈团团长的章诗雨，除了一些力所能及的技术和票务支持，还带领几位欣华团员出演《康定溜溜》。舞蹈排练期间诗雨的腰一度受伤，有时不得不躺在排练厅冰凉的地上休息，但她仍然全勤出练，确保了《康定溜溜》最完美的演出。

金玉舞蹈团团长的刘金玉，虽然自己刚做了手术，还是精心安排自己团里的团员一起排演舞蹈《墨梅》，晚会当晚还当义工，领着几位团员为大家搬来热气腾腾的大包子。

还有管质丹,为了合唱节目的演出，到处联系排练场地、协调排练，不辞辛苦地接送老师，为大家打印歌谱，为合唱节目的顺利演出立下了汗马功劳！

是的，她们“疯了”，不过这次却“疯”出了高度！她们用有限的业余时间打造出了专业的水平！用有限的资源创造出了多个经典！

晚会结束了，余音却还在缭绕！东方舞蹈团感谢前来一起庆典的朋友们以及渥太华的父老乡亲们，是你们的支持才会有晚会的成功！

再一次鸣谢中华会馆的友情赞助,感谢以下商家和媒体的的大力支持：本真生态之美，葛方雯会计事务所，兰轶东保险经纪，J&J Auto，薛氏理财，蔡敏女士(房屋贷款专家)，烧肉一番，阳光美容，DebCherry（Cherrypickhomes.com）地产经纪，iBalance Physiotherapy Centre,Earth Kidz Early Learning Centre,HiEvents,杨名楼，景祥山庄，T & T，健康时报，渥太华加都人，回加网，CFC。

看了图片和报道，是不是感受到了东方的实力，有没有想加入的冲动？

1988年建立的东方舞蹈团在渥太华历史最悠久，一直以强劲的实力闻名社区。舞团有专业的指导和编排，注重舞蹈基本功训练，有专业的服装，舞蹈形式多样，有齐心协力的团队精神，有年轻的新鲜血液。

渥太华东方舞蹈团随时欢迎有一定舞蹈基础愿意展示才华的人士加入我们。目前排练安排如下：

成人组：每星期六下午2:00到4:15，排练地点在35 Strafford St.成人组不限年龄。

青年组：每星期五晚上6:30至9点，排练地点在33 Quill Street，主要针对青年舞者。

除了现有的成人组和青年组外，还将开办少儿班。

详情欢迎咨询。请联系团长丁女士 （613-864-6588）或副团长Vivian（ 613-716-1189微信 shan0607）