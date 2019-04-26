《鹿走苏台》菊花台之绯闻版 文 / 十月 Canada



卿此！

第一脚踏进场面的时候，以为自己是带着气氛去的。所以，离开的时候我对四儿说了一句，我走了你还呆着干嘛。然后，听见旁边有个人笑了，还赞了一句我的随口一说。那天，我还不知道他的姓名。

我只知道，他不喝酒，他不抽烟，他吃药。

和丁丁一起回家的路上，场面里出现的名字便被我洒了一地，唯有情绪还在。于是，借着情绪里的一股劲头，认真地约了隔日的一场闲逛。又在闲逛即将结束的一刻，觉醒了本就存在的收藏。

觉醒了相见，不如不散。

觉醒了，丁丁发给我的备忘里面，被我洒落掉的名字，在填空的时候。尽力地，将存在于脑海中的所有面孔，对应在提笔之时，小青花之后。

魏红说，约了某某的一起午餐，问我时间。我说换个时间也许可以，所以她就换了时间，又为我攒了某某某的一拨。便是那次记忆中的小王府，便是第二次看见了他。交谈的内容我基本忘了，但有一件事我没忘。

吃饭前他吃了药片，还调侃了一句整话说，什么都能吃啦。

那天，他取消了我的红烧肉，即便那不是我的最爱。但那天，红烧肉却是我最想念的大事。即便，这最想念的大事被我忽略在宫保鸡丁之后。

白菜汆了丸子。

意思是事情开始蹿了，蹿就是电台开播了，耳边开始乱了，我的记忆力开始强劲了。而这次的事情依旧和丁丁脱不了关系，因为那是她选的地方。哪怕是她没有选择六千元的套餐，但事情还是发生了，发生在最朴素的瞬间，发生在，魏红的六千元话题之那一刻。

其实，无外乎就是他喜欢过她，她喜欢过他，而他又不曾喜欢过她，而她又不知道他曾经地喜欢过她的那点事儿。就在，他的她和她掉回头去看历史中的他的那一刻之时，便是他鹿走苏台的那刻。

我必须不能说出她的姓名。因为我，必须不说。

总之，翻课本的时候翻不出民间中被尘封的姓名，所以我们只好去翻那些陈年的旧芝麻。翻着翻着便看见书中有人说起他的名字是苏律。于是，又掉头回去翻看历史，又突然看见历史记载的姓名说他是苏志忠。

历史最后还云了一句后话说，准了卿们此刻的枝叶扶‘苏’。

读者来信：

问：苏律你到底喜欢过谁？