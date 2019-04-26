巴西野花牌綠蜂膠 健康長壽，奧秘何在

這是一組十分令人驚訝的現象。

1)巴西養蜂人平均壽命超過同一地區普通人10歲以上。

2)前蘇聯高加索地區長壽村百歲老人中絕大多數爲養蜂人。

3)素以工作壓力大而著稱的日本人，在工作狂成爲社會常態的情况下，仍能連續十餘年平均壽命高居世界榜首。而在20世紀50年代，中日兩國平均壽命幾乎一樣，但現在日本人的平均壽命比中國人高6-10歲。

是什麽讓養蜂人和日本人更健康、更長壽？科學家的研究發現，其中奧秘正是來自綠蜂膠。養蜂人通常都有食用野生蜂膠的習慣，而日本更是全球綠蜂膠第一大消費國，市場上95%以上的蜂膠均爲巴西進口綠蜂膠。科學家同時發現長期食用野生綠蜂膠的人群，其健康出現問題的概率顯著低于普通人群。而正是綠蜂膠的神奇生物學作用造就了這一世界性長壽奇迹。

1．綠蜂膠是至今人類發現的最好的天然延壽物質：蜜蜂在5600萬年的物種進化長河中，千尋萬覓，最終從長壽膠源植物新生幼芽或樹皮等部位采集來精華液，再混入其進化而獨有的上顎腺分泌物加工而成綠蜂膠。它集動植物精華于一體。

2．綠蜂膠含有極豐富的延年益壽活性物質：這種來自植物和動物的天然活性精華含有400多種生物活性成分，其中一部分是人體自身無法合成或自然界其他食物中所不含有的，複雜而奇特的成分决定了綠蜂膠神奇的保健效果。

3．綠蜂膠是天然超强抗氧化劑，能有效清除自由基、抗氧化衰老：人的衰老過程是一個“氧化”過程，如血液循环不畅、黄褐斑形成、代谢失衡、基因突變等都與氧化应激造成的損傷有關。綠蜂膠中的黃酮類物質、萜烯類物質、以及多種維生素和微量元素等都具有很强的清除自由基和抗氧化作用。這些物質被蜜蜂巧妙地結合在一起做成蜂膠，在活化細胞、延緩老化、抑制色素形成、排除體內毒素、遏制基因突變等方面有良好的作用。

4．增强免疫活力，改善亞健康狀態：若綠蜂膠能够激活免疫系統，增加抗體生成量，增强吞噬細胞活力，從而及時清除衰老病變的細胞和病原微生物，有效改善血液循環問題，預防亞健康狀態的出現，保持人體的健康而起到保健延年的作用。

野花牌綠蜂膠，蜂膠中的王者，巴西第一名牌，世界公認最佳品質：野花牌(Apiario Silvestre)綠蜂膠，自1982年以來最悠久的生産歷史，每一克原料選取均采用HPLC液相色譜分析，有效成分含量業內最高，淨濃度85%，類黃酮7%、酚多體3.5%，且絕無蜂蠟無酒精，不含任何重金屬有害元素。

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