《布兰妮》（五）亲近与疏离 文 / 十月 Canada

与堂姐见面后，威廉开始疏远布兰妮。他不希望与布兰妮身边的女人们再会面。他告诉自己：“那是倒退。”他早早地就洗白了自己曾经的难民身份，他可不希望布兰妮身边的那些同为难民身份的男人或者女人，在未来的某个时刻突然间认出了他，再与他称兄道弟。

他还非常讨厌素岚。这个女人经常说：“请你吃饭，出来玩吧。”他会很有礼貌地回绝，推脱出一个理由。但素岚不管，她说：“要不然我去你店里你请我吃饭吧。”这让他常常感到很恼火，就把这个女人拉黑了。

对于芝芝，虽然说他不再想与她见面的事，但是他总觉得那个女人应该喜欢他。万一，他总是会想到万一。万一有一天他闷了，他或许和芝芝能聊上几句话。

威廉回想起他和布兰妮的几个女人见面吃饭那天，临走时素岚说：“加微信。”然后大家都非常被动，和非常愤怒地互相加了微信。露西最为让威廉恼火，那个女人很明显地让威廉感觉到她是那样地瞧不起他。她加了他的微信，然后又拉黑了他。

至于布兰妮，威廉想的很清楚。只要他仍然在加拿大，他就不想再和他的这位堂姐见面。

“威廉，嗨威廉。”这是素岚的声音，威廉不回头也能听出来这是素岚的声音。“干嘛，老朋友了还把我拉黑了。”素岚还是那副笑嘻嘻的嘴脸。“我有么？”“当然有，再加上我吧。”随着素岚的拉拉扯扯，俩人终于又坐在了一起。

“我有老公的，他对我很好的。他说了，不要我再生孩子了，他就把我的女儿当作亲生的孩子。”

“你结婚了？”

“我们马上买房子了！买了房子就结婚。”

“你是说，你老公？”

“其实还是我男朋友，他喜欢我这么喊他。”

“祝贺你们。”

“谢谢你！今天这么巧遇见你了，真是缘分。我这个人特别相信缘分。你知道么，那天见面以后，芝芝其实对你念念不忘的。你有没有什么意思？”

“没有。”威廉开始变得很不耐烦。

“好吧好吧。那至少我们还可以做朋友吧。”

威廉终于抬头，他第一次仔细地端详着这个叫素岚的女人。“也许我们可以。”威廉突然望着这个不知羞耻的女人，他的眼神里带着对素岚的轻蔑和挑逗。