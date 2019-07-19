欢聚在Britannia公园 一一海老会欢庆加拿大152周年国庆散记

2019年7月3日上午9时，阳光明媚，蓝天，白云，绿草地，渥太华河水在轻风中轻轻飘动，多美的环境，多美的天气。当天海老会在Britannia公园长廊举办盛大的活动——庆祝加拿大152周年国庆。

清晨一大早，组委会的工作人员就开始紧张而有序的准备工作，以迎接参会的朋友们。他们首先挂出了鲜艳醒目的《欢庆加拿大国庆节》的横幅，然后在每张长桌上铺好彩色的桌布，再分好各小组的座位，会场顿时充满了喜庆的节日气氛。这时，参会的180多位老人陆续从渥太华的四面八方，以不同方式来到会场。老人们虽然高龄，最大的已有93岁，为了参加隆重而盛大的庆祝活动，个个穿得整整齐齐，打扮得漂漂亮亮；精神抖擞，神采奕奕，喜气洋洋，来到公园。一到会场，老朋友相见，热烈的拥抱，亲切的交谈，有说不完的话，叙不完的情。大家聚在一起，庆祝盛大节日，会场上热烈的气氛非常感人。

10时，主持人杨勋以宏亮而有激情的声音，庄重的宣布：大家好！庆祝加拿大国节活动开始，同时我们将迎接中华人民共和国国庆节的到来，请全体起立，我们齐声高唱加拿大国歌，中华人民共和国国歌。

接着，海老会钱天维会长致词。

钱会长以饱满的激情热烈欢迎朋友们参加今天的庆祝活动！她说：朋友们，今天是加拿大建国152周年的第三天，由于洪水泛滥，才将我们的庆祝典礼延至今日。我们的大部分会员是Canada永久居民或公民，毫无疑问加拿大就是我们的第二故乡。我们要融入到加拿大的价值观和文化中去。她引用了前总督David Johnston曾在元旦贺词中说的：我们都有一些能够奉献的东西，奉献大小并不重要，无论是奉献时间、人力或金钱，都更能体现出加国文化的善良、慷慨的一面。总督还说:我们希望加国居民都能创造和找到自己的奉献时刻。接着钱会长坚定而充满信心地鼓励道：我相信大家能够逐渐做到这一点。我希望大家保持和维护社区环境的和平和安宁，做一个受人尊敬的中国老人。接着，钱会长说：我们这次的祝庆联欢会主要是全体会员共同参与和努力下完成的，特别是理事们和小组长们很努力。演出节目的筹划者、组织者及演员们辛勤劳动取得的成果，这种奉献精神令人感动。钱会长说，海老会的各项活动要感谢华人服务中心的林萍、侯隽、沈颖等老师的大力支持和协助。每年国内外的旅游还依靠阳光旅行社的大力支持，精心安排获得很大的成功。向支持和帮助我们的单位和个人诚挚的致谢！

随后是表演节目，游戏活动、抽奖活动。

今天演出的节目是：手绢舞、太极扇、独唱、藏族舞、二胡独奏、太极剑、古典舞、戏曲联唱、男声小合唱、旗袍秀。节目的内容丰富多彩，形式变化多样。歌颂祖国，歌颂爱是永恒的主题。在表演形式上有歌有舞，有琴有声；有现代的，古典的；有男生的，女士的，配搭组合都恰到好处。旗袍秀是BarrhaveN地区著名的老年表演队的演出，她们以优雅的气质和美轮美奂的舞姿迎得了大众的喜爱，受到热烈的欢迎。男生小合唱是由一群音乐爱好者组成，他们曾在各种场合演出，他们表现出男声特有的厚重，雄健，很有魅力，受到观众热烈的追捧。太极扇——中国功夫，这是一种风格独特的武术健身节目。它融合了太极拳与舞蹈动作。充满飘逸、潇洒的美感，与武术刚柔并济。二胡独奏，动人心弦。整台节目演出非常成功，给观众美的享受，传承了中华文化的精典。艾敏华女士帶领这一演出团体，在丛燕萍、万雪燕、綦华屏等演职人员的努力下，无论天寒地冻，坚持苦练；无论天涯路远，帶回服装，一桩桩，一件件都有许多动人心弦的故事。体现了台上一分钟，台下十年功的道理。无论台前的，还是幕后的；台上的，还是台下的，都出了大力，流了大汗，付出了辛勤的劳动。一分耕耘一分收获，功夫不负有心人，演出的精彩，观众们的热烈欢迎，老人们快乐，就是硕果！就是成功！

与此同时，各种游戏正在有序进行。参加投圈游戏的老人们排着长队等待投圈，轮到自已投圈时，全神贯注，不管投中与否，都感到愉快，参加比赛夹弹丸，速度快慢的老人，无论谁先谁后，并不在意，而在意于游戏的过程，人们发出了会心的笑声。抽奖活动正在热烈的进行，中奖的朋友，大家为他们鼓掌；没中奖也兴致勃勃，重在参与，分享中奖者的快乐。海老会开展这些趣味横生的活动，让七八十岁的老人们快乐得手舞足蹈，这是七八十岁的老人吗？那天真的表情，欢呼雀跃的动作，真的返老还童了。这群老顽童的笑声在公园上空回荡。

这时，后勤组的义工们真够忙，他们正在为大家准备午餐。几天前，他们就筹划着如何少花钱，多办事，办好事，让大家吃好，喝好，高高兴兴，快快乐乐就好！义工们分工合作。去市中心采购面包，去東市买PIZZA，去西市买饮料，去南市买水果，去北市买餐具。义工们穿梭在各大商店，做到价廉物美。跑了不少的路，流了不少的汗。所有物品，无论是车拉，还是手提，只要大家满意，也心甘情愿！为一百八十多位老人分发食品，这活看来简单，其实麻烦。工作人员需要耐心，细致周详，一丝不苟。他们满头大汗，湿透衣衫，看着他们的辛苦，顿时产生肃然起敬的感觉。

摄影师，音响师，美工师，从大会的准备阶段到大会结束，他们无声无息，默默无闻。他们总是以自已的方式忙碌着，以致会后还有许多工作。会场的气氛，高昂，激情，演出的效果，与音响师息息相关。摄影师会给人们留下美丽的倩影，伟大的时刻，难忘的记忆。美工师美化环境，突出活动的主题等等。

不用细叙了，一滴滴水，汇成小溪，流入江河，注入大海，推动航船，驶向美丽的远方。

海老会成功地举办了庆祝加拿大152周年国庆活动！海老会的领导运筹帷屋，组织宣传准备工作细致周详。后勤工作非常到位，受到华裔老人的热烈欢迎。

奉献精神是海老会生机勃勃的核心!

匡裕蓮