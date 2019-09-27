文 / 十月 Canada

刚一出单元门，看见大周靠着院墙抽烟，眼睛一眨一眨恶狠狠地看着我。我假装没关注他的眼神儿，问他怎么想起来跑我家门口抽烟来了！

“要抽烟在你家门口不行么？”

“我家门口抽烟能找着你么？”他没好气地说。我说找我干嘛不敲门，非堵着门口，造成的未知影响你想过么。“等我出门的这人是一抽烟的人，让海淀人民群众怎么看这事儿！”我自定义了一下他这种行为的性质。

“我敲门了，你妈说你不在家。”

“原来是你敲门！”

“你以为是谁呢？”

“你找我什么事我知道，所以我妈这事儿办得没错。”

“那进屋说吧，外头说影响更大。”我带着大周进了屋。“妈，大周来了，我和他说几句话。”我妈嗯了一声没理我。

我把房门虚掩上。

“你为啥和大刘分手？你俩都这么多年了，你知道他现在什么样么？他对你多好呀！”看着大周说话时义愤填膺的站姿，我就觉得冒火。我说：“我俩的事儿你少管，他对我好不好我比你清楚，你和他过还是我和他过。”

“你知道现在他天天什么样？你闭门不见他。他天天喝酒去。”

“分手了见面干嘛？他爱什么样是他自己的事。说完了吗？说完了快走吧。”

我尽量保持平静的说话声调，但是态度肯定很不好。大周的声音越说越大，但总不能发展成同时义愤填膺的两个人吧。我说你小点声，顺手把虚掩的门关严实。

大周坐下，微微地叹了一口气说：“那时候大刘在外头和其他女的这个那个的，我就说他，你俩都这么多年了，别这样。”我睁大眼睛看着大周，心里想原来大刘劈腿的事儿是真事。

“有一回我去找他，他没在家，我在他家等了一会儿，看见了他上锁的抽屉。我当时生气他这么晚了还不回来，就把抽屉的锁给砸了。里面有一封信，没有落款的信，是一封情书。”

大周没接话，我就继续说：“原来确有其事！肯定不会是一回，你给我具体说说这事。”大周白了我一眼没吱声。

“到底是不是真的？”我追问一句。

“不是说分手么，问这干嘛呢！”

“那天他回来得很晚，大约十一点的时候，我站在路边等着他，拎着一白色的摩托车头盔。大老远我就看见他进院子了，轰隆隆的摩托车声音肯定是他。然后我拿着头盔冲着他的方向那样一挥!”我做了一个挥臂的动作。“头盔被我甩出去二里地。他把头盔捡回来，问我一句，你怎么来了？我说你抽屉里的情书是怎么回事？他说他帮哥们写的，他哥们正在追夜校的一个同学，说他文笔好所以哥们请他代笔。我当时确实信了，一点没有怀疑他。就高高兴兴地回家了。我没想到，真相被你今天说出来了。”

“没有这事。”大周看起来又很坚决地否认了。

“你说得也对！都分手了这些事就算了。我也不需要求证。你现在可以走了！并且，以后也不要再为这事儿来，也永远不要在我面前再提这个人。”

我把掩实的房间门打开，“周末我去你家吃你妈妈做的红烧肉吧，算是作为我原谅你了。”

“行，来吧。我让我妈准备。”大周起身出房间，和我妈道别：“阿姨，那我走了。”“不再坐会儿了？”我妈随口客气一句。大周听闻转身预备回屋，被我一把拉住。“赶紧走，我轰你走呢，懂不懂。别听我妈的，听我的，赶紧走。”

周六那天，我去大周家吃了他妈妈做的红烧肉，还有很多其他的特别好吃的菜。临走，我没提我原谅他的事儿，他也没问。