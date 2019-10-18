悃謝甘教授佳節貺墨琛抒怀 (二首)

叟声

一

异国他乡緣覯認，一见如故衿契印；(1)

每逢佳節倍思君，蒙貺墨琛益禧牣；(2)

捧覽條屏諦賞品，礼珍誼摯心折欽；(3)

顏筋柳骨羲旭根，方嚴圓勁稔书魂；(4)

心領神會陳出新，意到筆隨化出神；(5)

筆走龙蛇飄逸俊，鸾翔凤翥功嫻深；(6)

古代名家有論云：心正筆正字如人；

君擅书艺怡形襟，儒雅高風仰景忱；(7)

二

“醉翁亭記”儿時誦，今奉手札复習溫；(8)

醉翁之意不在醞，山水之樂得之心；(9)

少時感悟領不夤，优美林壑益愃身；(10)

老邁亶宜睎醉翁，亭泉胜景姁夕曛；(11)

忝咏抒怀致謝悃，謹邀嬋娟递殷問；(12)

時值雙慶節良辰，虔祝闔府欢天倫。(13)

［注 釋］

(1)覯——遇見(甘健知教授任教于陜西科技大學設計學院，來渥太華探親路遇相識，結為知交，現旅居美國)。衿契印——印：合也，指情意相投的好友而心心相印。

(2)墨琛——琛：珍宝，即墨宝。（9月9日甘教授托其外甥女朱女士从美國探親回渥,攜来他親筆所書“醉翁亭記”(行草体)條屏一幅贈我）。貺——饋贈。禧——喜慶、吉祥。牣——充滿。

(3)諦——仔細。心折欽——由衷佩服敬仰。

(4)這聯意指甘教授书法植根于顏正卿、柳公权、王羲之、張旭等名家之筆法。方嚴圓勁——古人指筆法有方、圓之分，方筆嚴：指字体謹嚴端重，筆力雄偉剛強，具恣縱飄逸气概，而不顯笨拙。圓筆勁：指運筆圓潤，气勢挺秀勁健而无軟弱乏力之感。稔书魂——熟悉掌握书法的精神要領。

(5)心領神會陳出新——指能領會古代名家的筆法之精粹要領而加以發揮，師古而不泥古。化出神——指達到出神入化的境界。

(6)這聯意指所寫的草书，筆勢蜿蜒盤曲飛動，挺拔瀟洒秀麗；筆法熟練，功底深厚。

(7)擅书藝——指專長字、画、工艺美朮設計等。怡形襟——指這些專長能怡養身心，愉悅胸怀，陶冶品性。仰景忱——真心誠意，崇敬仰慕。

(8)手札——指甘教授送我所寫的條屏。复習温——又再次誦讀溫習。

(9)酝——即酒。(原文醉翁之意不在“酒”，為押韵乃以“酝”字替代“酒”字)。

(10)少時——指少年時期。感悟領不夤——夤：深，意指感受理解領會不深刻。益愃身——愃：心广体胖，意喻有益于身心健康。

(11)亶——实在、誠然。睎——仰慕。姁xū——安樂和悅。夕曛——黃昏，喻晚年。此聯意指仰慕醉翁，情系山水之樂，以亭榭酺宴弈趣，用清泉酿酒沏茗，遊覽名胜綺景，安樂晚年。

(12)謹邀嬋娟——恭請明月。递——傳送。殷問——深情問候。

(13)欢天倫——欢聚天倫之樂。