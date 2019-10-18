吃货指南：健脾消食 常吃这种酸性食物

随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？

山楂

山楂是最好的酸性食品，含有脂肪分解酶，不仅可以健胃消食，还能降低血清胆固醇及甘油三酯水平，舒张血管，降低血压。山楂片或新鲜山楂，一次摄入10～20克即可。

消化不良且伴有“三高”的人群，每日可用两枚山楂水煎后代茶饮，也可直接将山楂泡水饮用。此外，还可以做山楂酱，即将山楂洗净、去籽，与冰糖同煮，然后放入冰箱冷藏，饭后食用10～20克，可促进消化。

酸奶

酸奶是很多人喜欢的乳制品，含有大量的活性乳酸菌，可以改善肠道菌群，调节机体的免疫功能。酸奶的乳糖含量低于鲜奶，而乳酸含量增加，适合乳糖不耐受的人。

饮用酸奶的最佳时间是上午9时、下午3时或晚上9时，也可在早餐时饮用酸奶，和面包、煮鸡蛋等一起食用；还可制作酸奶水果沙拉，即把水果洗净，切成1～2厘米见方的丁，搅拌在150克～200克的酸奶中。

虽然酸奶的好处很多，但饮用不要过量，以每天250克～400克为宜。还要注意的是，酸奶从冰箱里取出后，不要马上饮用，应先在室内放置半小时左右再饮用，以免对肠胃造成刺激。