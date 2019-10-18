违法乱纪的人 (上)

文 / 十月 Canada

“给你提供一个素材，上法庭去不去？”

“哪个法庭？”我那锃亮的眼神儿。

曾经在多伦多市中心位于University / Dundas的法庭对面来来往往了一年多，就是一直没机会进一回法庭的大门。好奇心没表露出来，但是一直保持着好奇。正好赶上今天有机会作为陪同者进去看看，所以高高兴兴地去了。

很对，今天我打算说说交通罚单。收到罚单者往往面临三种选择：

（1） Plead Guilty 认罪

（2） Request a meeting to discuss your case 约谈

（3） Schedule a trial 择日上庭

大多数收到交通罚单者的第一选择不是立即交钱 （1)，也不是选择约一个会谈(2）而是选择上庭（3）。

今天，我推荐你选择约一个会谈。实战案例！

一进门，守候的警察让把身上的所有东西摆出来，过安检，和机场过安检一样。不过没有机器扫描，屏幕过目。而是手工开包眼神儿过目一下。有金属扣的裤腰带如果不摘下来，安检门就滴滴地响起来没完，直到过得去为止。

大厅里有个女人正在大声说：“1:15，1:15。”然后所有约在1:15pm的人群呼啦啦地跟着女人下台阶，去了法庭。我问伙计你约的是几点的？他说3:15pm，然后我看了一眼贴在柱子上的名单，找到了他的名字，3:15pm不但是今天的最后一拨，他还是最后一拨人群里的最后一名。

等候的人走了三分之二，还有三分之一的人留在了大厅。大约有10几位。伙计发现大厅中央位置，正好在座位右手边有三扇小门，是三个临时小型会谈室。门开了出来一个人下台阶去了法庭，里面的人叫了几个人名都不在现场，直到终于叫出来一位，他进屋坐下，开始会谈内容。

一是门也关不严，第二小型简陋会谈室没有屋顶，所有对话听得清清楚楚的。三间会谈室只有一间开放，想一下，如果没有之前的三分之二的人离开，每个人的约谈时间如果是2-3分种，一小时能谈20-30人。

门开了，出来的人被说服去了法庭。伙计上前问了几句，应该是在这等着喊名字进去谈，还是跟着叫号的女人去法庭？

会谈室里与约谈者会面的是律师，他告诉门口簇拥着的几位：“如果你同意直接交钱就下台阶去法庭，里面没有约谈，是直接见法官接受最后的结论。大家应该在这里等侯，叫名字然后进来。如果谈拢了，下台阶进去，见法官开单子交钱。如果咱俩谈不拢，你可以选择今天结案交钱，或者另外择日去法庭见法官，可以不是今天去见法官。”

如果谈不拢，那么另约的上庭时间最快也得是半年以后，每个人有三次改变时间的机会。也就是说如果你想一直拖延，可以拖延的时间至少有二年。但是最后一次拖延时间时，你要给出非常充分的理由，但第一次和第二次拖延则不需要任何理由。

拖延期间内，保险公司不会看见记录在案的违章记录，因为还没有记录，你暂时不会被涨保费。