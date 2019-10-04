星巴克故事二《千万富翁之妻》(上)

文 / 十月 Canada

多伦多森林山是大多地区公认的富裕社区之一。该区近九成居民为白人，这些白人中有一半是二战时由Spadina北移的犹太人及其后裔组成。森林山的历史最早可以追溯到1860年，1923年成立村庄，1967年归入多伦多市。

早期的居民以富裕的英国裔新教徒为主，1940年后大批犹太人搬迁至此。半个世纪以来，森林山成为一个备受成功人士追捧的社区，居民大多“非富即贵”，都是些高收入的商人，企业家，银行家，律师，医生等等。

今天我讲的故事里的主人翁，就是居住在此的一位身材纤细，皮肤白皙，年约五旬半，无论黑夜白天都戴着黑墨镜的，有着明亮亮的大眼睛，高挑个头大长腿，整天戴着一顶黑帽子，推着两件行李车，双肩包不离身，微微驼背且浑身上下充满恶臭的，临时歇脚处为森林山星巴克的妇人。

那天，我约了伙计在森林山的星巴克见面，谈点我俩人都感兴趣的投资多伦多房地产的事情。伙计买了两杯咖啡，一杯拿铁，另外一杯还是拿铁。落座后，谁也没准备立刻谈主题议事，俩人各自在不同视角分别东张西望一会儿。

这时，伙计说他出门抽支烟去。

没一会儿伙计就回来了，说你看见门口那个很奇怪的妇女么？她问我能不能给她一支烟，我说不行。

我回头看了一眼。伙计继续说：“也许之前你没有注意到，每次来的时候都能见到她。”我也突然间想起来了，有一回见一位妇女站在卫生间门口等位置，当位置空出来之后她没有进去，突然又折返去门口推她的两个行李箱。

“哦，我记得她，原来是她！我觉得你应该给她一支烟，你不应该伤人家心。”

“不给。”伙计坚决地说。

那个妇人呆呆地站在星巴克的外面，眼神儿不时地望着地面，又不时抬头望着街上的路人。她把行李放在星巴克户外区的入口处和花盆们安放在一起，返身进来走到售卖处.

“请问您需要什么?”售卖的小伙子问了一句，妇人没有回答他的问话，她神色呆滞没有任何表情，往后退了两步站住了。后面的客人见状以为她还没琢磨好，等了两秒钟便说：“我先来?”妇人没理他，自顾转身背对着柜台，眼睛望着沙发座里的客人吃东西。她的这一令人摸不着头脑的举止约么有三分钟。

“她有一双明亮亮的大眼睛。”伙计还在侧目观察着她的一切，完全忘记了我俩为什么事情来的。

“你看见了？”我问他。

“没有，她总是戴着墨镜，但我觉得是。”

“她肯定是脑子有问题。”伙计敲了敲自己的脑袋，私自下了这样的结论。我想了想，觉得我也同意他的观点。