文 / 十月 Canada

马雪燕和灵巧，孙佩佩说她的男朋友就在公司里，她让她俩猜猜这个男人是谁。“能给点儿线索么？”灵巧喝了一口蓓蕾酒问马雪燕。

“不说线索，根据你们平时的观察猜。”马雪燕一脸神秘。孙佩佩和灵巧互相望了一眼，俩人的眼色都有点茫然。公司里个位数数得出来的单身男子里怎么看都没有和马雪燕合适的。她俩的眼神互相都看得明白，这一对望更坚定了对彼此的信任。

那也得猜呀。

但无论猜中谁，对灵巧和孙佩佩来说都是一种打击。因为剩下的这几位单身男子，没有差的只有更好的。无论是他们中间的哪一位在她俩人眼里，马雪燕都根本配不上。

“李成林？”孙佩佩猜了一个名字，她希望这个名字可以被马雪燕肯定。

“不对。你猜！”马雪燕看着灵巧。孙佩佩心想，也就是这个李成林在公司的单身男子里属于最差一级别，怎么还不是他。

李成林的个头和马雪燕差不多。戴眼镜的他文质彬彬的，给人一种瘦弱的南方男子的印象。但他在工作中是独当一面的强者，虽然外形和能力在孙佩佩眼里都是那样普通，但是如果把他放马雪燕身边那就是优秀了。

“毛霄云。”灵巧说。

灵巧的猜测起步也尾随了孙佩佩的路数，这一点俩人是一致的，都希望马雪燕赶紧给予肯定。

“不是。”马雪燕再一次否定了。

毛霄云的个头比马雪燕矮。同样来自南方城市的他，有着低调和严谨的做事风格。他和灵巧在一个部门工作，并且领跑部门的销售业绩。就冲这一点，就算马雪燕不嫌弃他个子矮，灵巧认为毛霄云也会嫌弃马雪燕五大三粗的没有多余的女人味。

如果排除以上这两位，那其余的三位都可以用优秀和太优秀来定义。孙佩佩和灵巧都感到自己无法接受那个结果，如果说结果是余下这三位里面的之一，这太令人心碎了。

孙佩佩和灵巧此时都感觉到了悲伤。仿佛自己谈了一场刚刚收场的惨淡的爱情，被爱人狠心地抛弃，伤痛和不甘心相互依偎在一起，靠近那颗粉碎的心。

待续……