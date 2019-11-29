2020年千字冲关第六届汉字听写比赛开始报名啦

由渥太华中国校友会牵头主办的海外学生“千字冲关”汉字听写比赛已经成功举办了五届，受到学校、家长和孩子们的广泛欢迎，极大地激发了同学们学习中文的兴趣。在听取了大家的反馈意见和建议的基础上，主办方决定推出2020年第六届比赛，由渥太华卡纳塔中文学校（Holy Trinity HS）承办，CFC中文网、卡尔顿大学孔子学院及加华文化中心协办。现将具体内容通知如下：

比赛级别设置和考核范围

为了更广泛吸引不同年龄层次、不同汉语水平学生的参与，这次比赛仍将分为四个级别进行：

预备级：测试范围为300词（A字库），总词汇量约为400字，选自渥太华地区中文学校1－4年级教材（中国暨南大学华文学院出版的《中文》，下同）中的生字；

初级：测试范围为600词（B字库），总词汇量约为800字，相当于中文学校1－5年级教材难度；

中级：测试范围为1000词（B+C字库），总词汇量约为1200字，相当于中文学校1－8年级教材难度，或中国汉语水平考试（新HSK,下同）四级水平；

高级：测试范围为2100词（B+C+D字库），总词汇量约为2500字，相当于新HSK五级水平。

上述字库可以从比赛官方网站qianzi.ca下载。

比赛时间和地点

2020年5月30日下午1:50pm – 5：00pm

卡纳塔中文学校(Holy Trinity HS),180 Katimavik Road, K2L 4A7

比赛报名

参赛选手请登录比赛官方网站http://qianzi.ca或扫描下方二维码报名。

•报名时请注明参加比赛的级别（即预备、初、中、或高级），评奖将依据考试报名的级别进行；

•每位选手只能报考一个级别并只有一次获奖机会，比赛级别可根据自己的准备情况在不迟于报名截止时间之前更改；

报名截止日期：2020年5月10日

报名截止日期之后，考试级别不得变更。

比赛形式和考核时间

1、预备级：从A字库中抽取100词听写，考核时间为45分钟；

2、初级：从B字库中抽取100词听写，考核时间为45分钟；

3、中级：先从B字库中抽取100词听写（同初级），再从C字库中抽取100词听写，因此中级比赛一共听写200词，考核总时间为90分钟，中间休息15分钟；

4、高级：先从B字库中抽取100词听写（同初级和中级），再从C字库中抽取100词听写（同中级），最后从D字库中抽取100词听写，因此高级比赛一共听写300词，考核总时间为135分钟，不同级别比赛后休息15分钟，休息总时间为30分钟。

比赛评判

本次比赛的判卷工作将由渥太华卡纳塔中文学校(Holy Trinity HS)的老师负责。评分将以字为单位进行考评，算出正确的字量作为最后的得分。为体现公平公正的原则，考卷须封卷遮盖考生信息，阅卷结果须由两位老师认可。组委会将安排义工进行监考、成绩录入和部分抽查工作。

奖励方式

1、比赛名次将按照考核成绩和比赛级别确定。

•预备级比赛的获奖者必须为五年级及以下的同学。参加预备级比赛的其他年级段的优胜者将获赠证书，不参加评奖；

•初级比赛的获奖者必须为六年级及以下的同学。参加初级比赛的其他年级段的优胜者将获赠证书，不参加评奖；

•中级和高级比赛的评奖没有年级和年龄的限制，但报名者应为在校学生；

•同一级别比赛曾两次获得过“卓越通关奖”或以上奖项者，将不再参与该级别评奖。曾在高级别组比赛获得过“卓越通关奖”或以上奖项者，将不再参与低级别组的评奖（比如，参加过中级组比赛并获奖的同学，可以参加初级或预备级的比赛，但不参与评奖）。

2、比赛主要是为在海外学习中文的同学设计，同时欢迎在国内完成全部或部分中小学教育的同学参加，优胜者将被颁发证书，但评奖时会有一定限制：

•在国内完成小学一年级及以上的不能参加预备级比赛评奖；

•在国内完成小学二年级及以上的不能参加初级比赛评奖；

•在国内完成小学三年级及以上的不能参加中级比赛评奖；

•在国内完成小学四年级及以上的不能参加高级比赛评奖。

3.比赛优胜者将获得奖杯、奖牌、奖品或奖金等奖励。奖品及奖金的分配将基于筹款结果而定。每个级别的比赛将设立特等奖、优秀奖以及卓越通关奖：

•特等奖：听写正确率在99%及以上的选手；

•优秀奖：听写正确率在95%及以上与99%以下的选手；

•卓越通关奖：听写成绩正确率在90%及以上与95%以下的选手；

•另外组委会将视情况设鼓励奖若干，激励勇于冲关的选手。

奖金的募集

由于前五届比赛效果显著、社会反响热烈，预计第六届的参赛人数会继续增加，因此集资目标额度目前定为1万3千元。希望赞助支持这项活动的商家、机构组织和个人通过以下邮箱和我们直接联系：

qianzi.oaccua@gmail.com

另外，本次比赛的协办单位加华文化中心（OCCHC）拥有慈善捐款账号，可以出具用于退税目的的收据。

•Charity Name : Ottawa Chinese-Canadian Heritage Center or OCCHC

•Charity No : 857122782RR0001

电子转账地址是cccn.info@gmail.com

捐款完成后，请务必将您的捐款收据通过邮件的形式发到qianzi.oaccua@gmail.com并注明是用于“千字冲关”比赛，否则我们无法分辨哪些款项是给“千字冲关”活动的。

颁奖时间和地点

2020年6月20日下午2 – 5 pm

地点：待定

赛事咨询

任何意见、建议或问题，欢迎发邮件到“千字冲关”组委会邮箱qianzi.oaccua@gmail.com或在“千字冲关”家长微信群里发言。

比赛规则和奖励办法的最终解释权归千字冲关组委会。

赛事赞助

“千字冲关”比赛的成功举办和持续发展离不开社区各界人士的支持和帮助，在此组委会对以下各位赞助商家表示衷心的感谢：

•CFC传媒及MotionPay负责人张瑞文，Tel:613-225-4526

•BMO房屋贷款经纪蔡敏、刘杨团队，Tel:613-867-9688

•Frontline Condo多伦多地产经纪Cindy黄晨虹，Tel: 647-219-7748

•HZ Law张海燕律师，Tel: 613-604-4608

•Helen Ge葛方雯会计师事务所，Tel: 613-228-2847

•Sunlife金融理财规划师丁慢俗，Tel: 613-799-3368

•鹿燕中医诊所，Tel: 613-697-6868

•Rebecca Li天瑞金融，Tel: 416-721-9287

•渥太华艺术体操俱乐部，Tel: 613-741-8808

千字冲关组委会启