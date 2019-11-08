《老于，老汤，炸酱面》

文 / 十月 Canada

燕子和老于打了一照面，实在是错不开的那种。“出来逛逛？”燕子抢一步打了招呼。“是啊！这么巧。”老于推着一辆破旧的二八自行车，女儿跟在身边。“您忙吧。”燕子说了结束语，俩人这才算是错过去了。

“最后一次去她家吃酱牛肉还是好几年前的事儿了。后来由于利益之争，倒也不是迫不得已，是必须得牺牲一个人，我选择了牺牲老于。”燕子手舞足蹈地和虎子介绍自己和老于的旧关系。“所以说，当初我和老于是撕破脸皮结束的关系。”虎子停下脚步，说：“要不然去吃炸酱面吧？我饿了。”见虎子也没正经听自己说旧事，燕子也没了继续的兴致。按虎子说的，俩人去了东四环内的海碗居。

落座后，要了两碗炸酱面，一碗过水的一碗锅挑儿的。点了炸咯吱，炸灌肠，拌菠菜和焦溜丸子。虎子夹了一筷子炸灌肠，蘸上蒜汁，入口。紧接着他来了句：“那不是老于和她闺女么！”燕子回头望了一眼，又看了看四周。虎子夹了一个丸子放燕子碗里，说：“行了，别找了，没老于。”燕子正吃得带劲也顾不上瞪虎子。

“我问问你，老于家的酱牛肉好吃么？”

“可好吃了，说是她爸熬的老汤。怎么想起了问这事儿了？”

“刚才你一提酱牛肉，我就突然想吃炸酱面就酱牛肉。你瞅瞅你非点什么焦溜丸子。”虎子又吃了两丸子。

“这样吧，一会儿咱去买牛腱子，我给你做酱牛肉。”每回聊起饭菜的话题，燕子都兴致勃勃的。

“你有老汤么？我就讲究吃这个老汤的味儿。”

燕子懒得接话儿了，反正没有老汤，继续说下去要么话题没有尽头，要么就是把天聊死。

“老于不是介绍你进的单位么，怎么最后和她扯上利益关系了？我现在吃饱了，你说啥我都听得见了。”虎子把饭碗推开，问伙计要了一碗面汤。

“一直就有利益关系。谁的权利更大一点，谁更有话语权。谁抢先一步点了焦溜丸子，那位想吃酱牛肉的同志这不就把已经到嘴边的话咽回去了么。”“有点明白了。”虎子开始笑，哈哈哈哈的，那种吃饱喝足之后才能发生的笑。

从这天以后，每回燕子端出来自制酱牛肉放在虎子的餐桌上，虎子吃之前都先问一句：“你又去老于家了么？”

前几回燕子还挺耐心地说：“暂时没有再恢复联系。”然后虎子就那句：“不是老汤的味儿也没事，我不嫌弃。”再后来为了节省时间，燕子都直接说：“麻烦您这回还是按不嫌弃的眼神儿吃。如果按一年说事儿，这就是老汤半吊子味儿足的酱牛肉了。”

“那得纪念一下。”虎子突然站了起来。“今天是偶遇老于和年轻老汤起火一周年纪念日。走，去海碗居。你今天听我的，吃一回海碗居的酱牛肉，就吃一回。”