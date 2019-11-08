【华人社区服务中心专栏】超值竞拍金牌橱柜为您的品质生活而来 翻新厨房者不能错过的在线慈善义卖

感谢Heartwood Custom Cabinets橱柜公司对渥太华华人社区服务中心慈善晚宴的大力支持，慷慨捐赠价值$10,000(含税)的金牌橱柜经典系列礼券。金牌橱柜系列高端产品，为中式厨房与西式料理提供全面的解决方案，一次性解决厨房收纳所有痛点。选用环保产品(EPP)材料和100%的加拿大材料加工生产线，无论是对于整体质量的要求，环境的维护，还是对社会及地球资源的节约，都非常重要，也是设计师的责任。产品追求美、追求态度、追求高质量、追求在既有惯例中打破常规，以设计改变生活。

厨房逐渐成为继客厅后，又一个彰显品位与个性的空间，在这展现厨艺的方寸之地，用户不仅需要健康无烟的烹饪环境；需要烘焙蒸烤的厨艺多元化；还需要尽可能的节省空间和花费。正因为如此，有需求才有市场，整体橱柜产品应运而生，打开了消费升级后的品类新大门，成为了消费升级时代下的“新宠”。

金牌厨柜Classic系列 (经典系列)

感谢CFC中文网鼎力相助，主持在线竞拍,该礼券将由低于其价值五折的价格起拍，欢迎大家参加此慈善义卖。义卖的善款将用于支持本中心各项新老移民服务。超值购得高端橱柜，既能升级厨房，又能贡献社区，何乐而不为?详情请密切关注www.comefromchina.com 11月11-22日的信息。

Heartwood Custom Cabinets公司简介

金牌厨柜Classic系列 (经典系列)

Heartwood Custom Cabinets致力于创新创造、专业制作满足现代化生活方式的定制橱柜公司，这一直是他们20多年来的所追求的标准。

Heartwood Custom Cabinets为客户提供高品质的产品和量身定制的设计解决方案。使用最高品质的产品，与设计结合美观和多功能性于一体的全新橱柜，会为您的家带来全新的面貌。他们有各种各样的木材、门、油漆和各种各样的台面可供您自由挑选，满足您家庭的个性化设计。

Heartwood Custom Cabinets选用环保产品(EPP)材料和加拿大100%的本地材料加工线，同时使用极低或无VOC排放的材料，使他们的产品符合高环保要求。

• 金牌厨柜Classic系列 (经典系列)

• CARB II认证为18mm刨花板(刨花板)芯，三聚氰胺层压表面并配边带。

• 门体：平板立木纹，实际厚度：18mm

• 面板两侧用三聚氰胺贴膜并配PVC边带。

价值10,000(含税)礼券

条款和条件:

• 价值10,000(含税)的礼券，不可做为现金使用，也不能兑换成现金，礼券不可以转让。

• 此礼券只可以兑换金牌厨柜Classic series的橱柜，不可兑换其它产品。

• 此礼券兑换的产品不包括安装，不包括装修。

• 此礼券只是用于11月30日2019之后，有效期为一年，最终解释权归Heartwood Custom Cabinets所有。

欢迎有兴趣的朋友，于即日起到11月21日竞拍截止前，前往Heartwood Custom Cabinets实体店参观，先了解金牌厨柜的产品，以便出价。

此礼券为慈善义卖品，一旦竞拍成功﹐不得退拍﹐并需于11月27日前支付竞卖全部款项后，获取产品礼券。

此礼券为Heartwood Custom Cabinets公司的慈善竞卖品，竞卖最终价款商家Heartwood Custom Cabinets公司将全部捐赠给渥太华华人社区服务中心。Heartwood Custom Cabinets公司对该产品承担信誉保证。一切有关产品产地、质量、安装、保修、配套服务等，请直接Heartwood Custom Cabinets公司联络。

温馨提示：渥太华华人社区服务中心邀请您在参加该产品竞拍前,亲自前往Heartwood Custom Cabinets公司，获取专业人员提供的有关产品的详细资料，以便作出正确的竞拍决定。

Heartwood Custom Cabinets

210 Colonnade Road Suite 9 &10

Ottawa K2E 7L6

613-723-3322

华人家庭照顾者服务项目——-照顾患有糖尿病人的家庭照顾者

针对人群：照顾身患糖尿病人的家庭照顾者

讲座内容：糖尿病及预防，糖尿病自我护理知识，健康饮食和健身相关的信息，了解常见的糖尿病药物，照顾者应如何给与帮助，社区资源和心理健康服务等

时间：2019年11月18日和25日，周一(两天讲座内容不同)10-12点；13:00-15:00点（提供午餐）

地点：400 Cooper St, Suite 2000

渥太华华人社区服务中心

电话报名：(613)235-4875转111

邮件报名：wendy.tang@occsc.org；yangjie.jin@occsc.org

仅限15人，报名时，请注明参加者（照顾者）的姓名及电话，也欢迎被照顾者参加（请注明）。

主办方：渥太华华人社区服务中心

合作方：中区社康中心渥太华社区糖尿病教育项目

安省家庭法讲座

详细解析以下内容：

• 结婚、分居和离婚协议的基本内容

• 如何认定及分割家庭共同财产

• 子女抚养权及抚养费

• 子女监护权

• 配偶抚养费

• 离婚程序

• 家庭暴力的认定及处理程序

• 分居、离婚协议的强制执行

时间：11月22日（星期五）2:00pm – 4:00pm

地点：渥太华华人社区服务中心A教室

400 Cooper Street，2000室(2楼)Classroom A

（针对个案，现场答疑，请预先准备问题。座位有限,从速报名。）参加讲座请携带枫叶卡。

报名请电：(613)235-4875 分机136江小姐

电邮：max.jiangbrown@occsc.org

公民入籍考试入籍班

时间：11月9、16、23、30日（星期六）（共四节课） 下午1：00——3：00

地点：渥太华华人社区服务中心

400 Cooper street,2000室（2楼）B教室

内容：讲解及分析“Discover Canada” Study Guide 包括加拿大地理、经济、历史、三级政府投票、权利及义务、文化、标志及时事等等。

报名请电：613-235-4875转113或

电邮：cindy.chan@occsc.org