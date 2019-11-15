文 / 郭书鹏

相信自己

有人说：“人之所以痛苦，是因为计较得太多，欲望太多，所以难免会置身于人生的无奈、焦灼、失落中”。那么还是让我们多一份自信，少一份失意，用我们的真、善、美之水去浇灌美好的心灵花园，用我们博大深厚的爱心去换取人世间最纯粹最美丽的亲情、友情和爱情。

记得小沈阳和赵本山曾在小品《不差钱》里讨论过什么才是人生最痛苦的事，其实说白了人生最痛苦的事，莫过于梦醒了竟然无路可走。范仲淹说“好梦留人睡”，很多时候我们宁愿在好梦里沉醉，长眠不醒。殊不知,梦醒之后,惆怅更是无限。这时我们就要坚信不经历风雨，怎能见彩虹。这一秒不放弃，下一秒就会有希望！人生原本就不是一帆风顺，生活本来就是因为你而多彩，因为就是那彩虹也需要在雨后来绽放她的美。相信自己是最棒的，期待明天会更好。

依靠自己

岁月匆匆如白驹过隙，一眨眼已经三十五、六岁了。走过岁月，才明白活着的责任。面对经历过和更多尚未历经的路，我们真正品尝到了生命的滋味。追逐梦想与人生价值总是百折千回充满坎坷，但是再多坎坷，再多崎岖都要微笑着从容面对。其实，没有人可以真正永远依靠，唯有自己才是那丛沙漠中的绿洲，生命之路任我们自已去开拓去拼搏。

坚守自己

漫漫人生旅途，我们总会遇到诸多的不开心,不如意，但千万别和自已过不去，要懂得善待自已。自己要给自已开悟，自己要给自己休息调整。只要是认准的，就去坚守，“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”。去甘受煎熬，相信冬天来了，春天还会远吗？咬紧牙关，挺起胸膛,努力工作，你就是那山崖上的竹子风雨过后的彩虹，成功终将会和你结伴前行！