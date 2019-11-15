冬天动一动，少闹一场病！ 冬季运动好处多

“寒冬腊月”是一年中最冷的时节。俗话说“腊七腊八，冻掉下巴”，腊月正值寒冬，此时适当进行体育锻炼，配合适宜的养生保健，不但可以很好地缓解疲劳，还会让身体变得更加健康。

冬季锻炼不可少

每到冬季，吉林长春的南湖公园冬泳区热闹非凡，常常有冬泳健将们个个精神抖擞，在“冰天雪地”里进行冬泳。

88岁高龄的武兆瑞参加冬泳运动已经20多年，“每天都来，不感冒、不惧寒，天再冷，我们照样冬泳。”说起冬泳运动，他显得非常自信。

“科学冬泳给冬泳人带来身体、生活、精神等多方面的实惠，冬泳的好处已被越来越多的人所认识、所接受。”湖北的冬泳爱好者马先生谈起冬泳，头头是道。“冬泳是很有讲究的，要讲科学，每一分钟的把握都是关键，要根据各人的体能情况，适度掌握游量。”

其实，除了冬泳，还有许多适合冬天的运动项目。据健康专家介绍，冬季运动要选择动作幅度较小、热量消耗较大的有氧运动。人民日报官方微博曾盘点了9项适合冬天的运动，包括跳绳、慢跑、爬楼梯、太极拳、跑走交替、羽毛球、游泳、骑车、散步。

除此之外，激情刺激的冰雪运动也成为越来越多人的冬季锻炼项目。近年来，各地冰雪运动正在升温，溜冰、滑雪已成为许多人的冬日狂欢。

冬季运动好处多

中国民间有俗话称：“冬天动一动，少闹一场病；冬天懒一懒，多喝药一碗”。冬季适当参与运动，对身体的好处不言而喻。

据健康专家介绍，冬季运动可以加快机体的新陈代谢。机体受寒冷刺激，会使血液中抵抗疾病的抗体增多，身体对疾病的抵抗力也会随之增强。所以坚持冬天锻炼的人患感冒、支气管炎和肺炎等疾病的几率会大大减小。

冬季运动好处多多。对于上班族而言，冬季运动可以加快血液循环，增加大脑氧气的供应量，增强血管的弹性。这能消除大脑因长期工作带来的疲劳感，提高工作效率；对于老年人而言，冬季进行户外运动，可以充分享受阳光，促进身体对钙的吸收，可以有效预防骨质疏松症；对于健身达人而言，当温暖的身体接触冷空气或吸入冷空气时，运动燃烧的卡路里会轻微增加，因此冬季运动减肥效果更佳。

当然，尽管冬季坚持运动的好处很多，但还要注意一些问题。“冬季，天气寒冷，一般来说，等日出之后，寒气逐渐消退之时进行锻炼最佳。”天津中医药大学第一附属医院推拿科张玮医生说，“雾霾天要注意尽量减少户外运动。”

冬季养生有讲究

中医讲究“春生、夏长、秋收、冬藏”。“冬三月，此谓闭藏”，冬季是生机潜伏、万物蜇藏的时令。天津中医药大学第一附属医院营养科主任李艳玲指出，立冬进补的目的是要养护人体的阳气，使身体保持温暖，滋阴潜阳。调养应食补、药补相结合，以温补、平补为宜，可选择鸡肉、羊肉、梨、栗子等食物，同时要多吃含钾、钠、钙等无机盐的食物。

冬季养生还要注意多补水。长春市中医院的李医生表示，冬季温暖的室内会更加干燥，人丢失的水分更多，长时间处于这样的环境中，身体自然容易出现脱水的问题。同时，李医生指出，冬季养生最重要的就是早点睡。冬季养生要保证充足的睡眠，这样有益于阳气潜藏，阴津蓄积。

冬季是适合“补”的季节，但是“补”不仅靠吃，还可以通过“灸”。浙江医院针灸科主任医师金肖青介绍说，冬季寒流来临时，一些身体虚寒的人可以通过温暖的“冬令灸”，也就是艾灸，起到抗寒保健的作用。