文 / 十月 Canada

如果我说我失去了精神世界，肯定有人跑过来嘲笑我。我耸耸肩表现出来我的不屑。我不参与此讨论、观点和看法。我只想躲起来打发自己这点儿宝贵的时间。

做一顿饭，沙拉里有柠檬汁；喝一杯咖啡，苦涩加上少许Baileys，天空就升起来了。

甜就是甜，苦就让它去苦，我对于糖的渴望在甜品里。我尊重了咖啡原本的苦涩，甜品可以和谐剩余的东西，那些甜滋滋的。

我是贪图享乐这样一人，为此我不怕麻烦。我花时间看很多很多关于吃喝的图片，为了实现心中所期待的某种美好感觉，某个味道，某天某时证明我还活着的瞬间。虽然我舍不得让自己吃很多，但是我的心，我所有的可以给出去的心，我愿意花在去往餐厅的路上。

我那颗奔驰的心如骏马。我明白这一点就行了，求理解？扯淡。求并肩？

麻烦你了，理工科一点，哲学一点，别和那帮子学文科的一般婆婆妈妈唧唧歪歪的，都决心了又那么文艺。

文艺就是薄弱。

“这车的座位太硬，我能感觉好像坐在马路上，不是座位上。刚刚试驾的那辆车座位还好，但加速度慢一点。第一辆车的感觉最好，这些毛病都没有。买，买？买！就是贵。”

听见了流汗的声音。

文艺的时刻也是薄弱的时刻，这一时刻要么隐蔽在心里，要么显露在餐厅里。

白色的桌布，金色的G字秀在白色的餐巾布上。侍者读着菜单，他说把今日的推品读一遍。我无法全部听懂，但这一时刻和他的嘶哑的声音，与肥胖的红酒酒杯，与拄着拐杖来给老友庆贺生日的男人；与留着长发的餐厅经理，他穿着浅灰色格子西装与尖领白衬衫，打着领带。他就那样一笑，让难看的自己显得英俊的一笑。这样的如此文艺的时刻，让我觉得我的生命是鲜活的，并且伴有精神世界。

我是贪图享乐的这样一人。

沾面包入口的醋，应该是粘稠的。稀释的醋，我不许摆在我的餐桌上。这样一路走过去……

老甲把稀糊糊的醋倒进我的盘子。

“呦，这不是你的醋。”

“没关系。“

“真没关系？”

“当我回忆起你站在讲台上，你全程都说了什么我没有完全听懂。但为那一刻，与此醋并肩而发生的所有小事都是可以被谅解的。”

篱笆墙湿乎乎地冒着凉气，房间里满满的都是温暖。我拔去草坪上露出小脑袋瓜儿的招摇风雨的野蘑菇，听着周杰伦的歌《说好不哭》。施过秋肥的草地，有鲜活生命的草。我的心，我所有的曾经给出去的心，我花在去往餐厅的路上的心，开始聚拢。

就这会儿，如果我还说我失去了精神世界，我愿意接受来自四面八方的嘲笑和鄙视。

我失去了精神世界。