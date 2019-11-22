美人歸Melgrace™調治熱潮紅 讓更年期夜夜好眠

女性進入更年期後常出現頭痛、心悸、失眠、四肢麻木、疲乏等各種不適，血管舒縮功能失調和體內雌激素水準減少引起的躁熱、潮紅、盜汗讓女性總是無法安穩入睡。而自律神經失調造成的情緒變化也讓女性輾轉反側，徹夜難眠。此外，骨質流失帶來的腰酸背痛、皮膚瘙癢也會打斷夜間睡眠，讓衆多更年期女性苦不堪言。

專家認為：緩解熱潮紅和失眠最根本的措施是合理調節體內激素水準。女性更年期更新換代產品“美人歸”不含任何合成激素，產品利用中西方天然草本精華近似於雌激素分子結構的優勢來模擬女性荷爾蒙活動，安全刺激雌激素受體，彌補體內雌激素，調節內分泌，緩解潮紅、盜汗等失眠誘因，改善更年期失眠癥狀。

“美人歸”——調治熱潮紅，讓更年期夜夜好眠：“美人歸Melgrace”是北美女性更年期更新換代天然保健品，研究證實：“美人歸”中的北美升麻能調節植物神經功能功能，緩解更年期各種症狀，對熱潮紅，睡眠中斷以及情緒波動療效顯著。此外配方中獨有的異黃酮精華素，能幫助控制體溫規律排汗，調解養護神經系統。自上市以來，“美人歸”收到大量回饋，女性朋友紛紛表示服用後短時間內睡眠明顯好轉，平均每晚睡眠時間保持在6～7小時以上，睡眠深度增加，第二天體力充沛，情緒穩定，更年期的典型症狀也得到明顯改善。

“婦科仙草——北美升麻”從四大方面著手做好更年期保健：（1）緩解潮熱、出汗（2）改善經期綜合症（3）紓解肌肉疼痛（4）降低膽固醇濃度及穩定血壓。

北美升麻一直是美國官方認可推薦的草藥，在歐洲各國也被廣泛使用。用於調理諸如月經失調、慢性卵巢炎、閉經、絕經期綜合征及其他婦科問題。北美升麻對抗熱潮紅的優勢在於它能降低體內黃體生成荷爾蒙，平衡雌性荷爾蒙分泌，不僅能緩解經期綜合症和月經不調，而且能緩解更年期熱潮紅和失眠，且性能溫和，無副作用。

“日本更年期女性的保護神——異黃酮精華素”的三大獨特優勢幫助中年女性健康度過更年期：（1）舒緩更年期症狀（2）減低血液循環問題和骨質疏鬆發生率（3）改善皮膚免疫功能，肌膚細膩光澤。異黃酮在體內的作用類似於女性荷爾蒙，其優勢在於可以通過“雙向調節”功能平衡女性體內雌激素分泌。“美人歸”添加10倍高濃度日本異黃酮精華素，除了有效舒緩更年期不適症狀，如：熱潮紅、失眠、手腳冰冷等現象，還能減少骨質流失，降低骨質疏鬆症發生率。

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