【新起点律师事务所专栏 】关于配偶赡养费的那些事儿

婚姻关系在法律上被视为经济合伙契约。但是在现实中，对于家庭的贡献不仅仅局限于经济方面。通常，一方（多数情况下为女性）会花较多时间照顾家庭和孩子，从而放弃了工作或升职加薪的机会。而另一方则侧重于事业发展，有较高收入，经济方面对于家庭贡献更多一些。当婚姻结束时，前一方往往处于经济劣势，她们会受各种因素影响难以返回职场或多年后再入职场从底薪开始。

出于对非经济家庭贡献的认可，帮助经济弱势一方能自给自足，以及消除由于婚姻结束而造成的一方陷入经济困难，加拿大联邦离婚法（Divorce Act）和安省家庭法（Family Law Act）都规定配偶有扶养对方的法律义务。经济弱势一方可索取配偶赡养费以帮助他/她在经济上实现独立自足，或者帮助他/她摆脱严重的经济困境。

赡养费金额

赡养费具体金额要视案情而定。法律规定法官必须考虑接受赡养费一方的经济需求，以及另一方可以负担的经济能力。具体而言，法官会考虑以下情形：

• 配偶的年龄和健康状况；

• 现有就业机会；

• 婚姻对就业机会的影响；

• 婚姻期间对家庭经济和非经济贡献；

• 对另一方事业的贡献；

• 分居前家庭的生活水平；

• 一方能够在经济上自足所需花费的时间；

• 是否需要在家照顾年幼子女或残疾成年子女

通常情况下，法官会参考“配偶赡养费咨询指南”(Spousal Support Advisory Guildlines)。该指南是对以往相同或类似案件中裁决的赡养费数额予以统计汇总。它根据接受赡养配偶的年龄、婚姻长短以及子女抚养费的有无，提供了赡养费数额的参考范围。但是需要注意的是，该指南仅为参考，并非法规。

配偶赡养费咨询指南，含有多个类别公式，本文仅介绍两个主要类别：

（1）无子女类别公式：

配偶赡养费=（1.5%至2%）×双方一起年份×双方年总收入差值

备注：双方在一起年份，包括婚前同居时间以及婚姻年份。

1.5%为下限，2%为上限；

25年及以上，双方年总收入差值50%封顶。

（2）有子女类别公式：

配偶双方分别确定个人净可支配收入（Individual Net Disposable Income, INDI）。然后将双方INDI加总。赡养费接受人可获得40%至46%的加总INDI。具体计算比较复杂，一般需使用专业软件予以计算。

赡养费支付多久？

通常来说，婚姻的时间越长，给赡养费的时间就越长。

法官同样会参考配偶赡养费咨询指南：

赡养费周期=（50%至100%）×双方在一起年份

此外如双方在一起年份超过20年，或双方婚姻关系5年以上，且在分居时，需要赡养一方的年纪加上婚姻年限超过或等于65（65规则），则赡养义务为终身。

一方的过错行为是否会影响法庭配偶赡养费判决？

根据加拿大联邦离婚法案第15.2（5）款，法庭在配偶赡养费判决中不会考虑一方的过错行为对婚姻的损害。但如果配偶基于安省家庭法提出赡养费索求，则法庭在极端情形下，可能会在配偶赡养费判决中对于婚姻一方的过错行为予以考虑。

离婚后，一方再婚或有新的恋情，是否会对配偶赡养费产生影响？

虽然一方再婚或有新的恋情，并不会剥夺他/她向前任配偶索要配偶赡养费的权利，但是由于新的婚姻或恋情情形下，他/她可能会从新的配偶或伴侣得到一定经济支持，从而向前任配偶的经济需求依赖降低，会对配偶赡养费产生一定影响。

提出配偶赡养费索求是否有时效？

不同于常规诉讼时效为2年，配偶赡养费诉求没有时效，不会过期。

配偶赡养费能否一次性支付？

如果支付方有足够经济能力，则法庭可判决一次性支付。其优点是配偶之间彻底了断。此外，如配偶赡养费支付方存在极大违反法庭判令风险或双方婚姻短暂，法庭均有可能会判决一次性支付赡养费。

配偶赡养费能否变更？

如在法庭判决后，发生了实质性情形变化，且此实质性变化如已知会导致前判决有不同的判决结果，则任一方可向法庭提出变更配偶赡养费。

配偶双方能否就赡养费问题协商确定？

配偶双方可以就赡养费金额和支付频率达成一致，并将其写入分居协议。如果双方不能达成一致，则可上法庭由法官判决。

如配偶双方对赡养费支付达成一致，并写入分居协议，通常情况下，双方要遵循分居协议的规定。但是也存在一定的公法救济，比如法庭在认定分居协议签订时双方谈判势力极不均等，存在胁迫、欺骗等情形，或一方未获得独立法律意见，对于签署文件限制自己的合法权利没有足够的认知，法庭认定存在不公平不合理情形(unconscionable)，则法庭可撤销原分居协议，从而对赡养费予以新的判决。

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