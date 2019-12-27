文 / 十月 Canada

那是一幅许魏洲与众多同僚的早期合影照，经放大再放大挂在会议室的侧墙上。合照里的小部分人已经离开公司了一段时间。那些孙佩佩也叫不上来的名字里有一位女子叫刘梅，公司里流传着许魏洲与刘梅闲话。

孙佩佩听灵巧讲过许魏洲与刘梅的事，说刘梅追过许魏洲。

“张玮，借一步说话？”孙佩佩拿了一个文件夹在手里，假装并非特意走到张玮跟前。张玮没反对孙佩佩的请求，他从会议桌下面取出一把椅子坐下。

“我站着就行。”孙佩佩挥手示意张玮她不需要坐下。“刘梅的事儿我听说过一点，今天有个事儿我想问问你。”孙佩佩开门见山。

张玮听见刘梅的名字，经孙佩佩这种语气一提，大致也明白了几分。他的身份是许魏洲的司机，鉴于他自己非常明白他所处的位置，他没说话，听孙佩佩继续说。

“我不知道刘梅的事有几分真假，但是今天有件事我想拜托你。有个女同事托我问问许魏洲什么意思，我答应了。不过在我开口问他之前我想问你一件事。”孙佩佩顿了一下，她看得出来张玮正在集中精力地等她把话讲完。

“是马雪燕和许魏洲的事。需要有个人出来捅破这张窗户纸。起码马雪燕已经心有所属许魏洲很久了。所以我今天晚上和老板吃饭的时候必须问个答案给马雪燕，她托我了。”孙佩佩一口气说完。她说得有点跳跃，没有特别细描述。她知道张玮肯定听得懂。

“原来是约了你。”张玮淡淡地说。

“我等他给我份文件就走，他说晚上不用我等他，他自己回家。让我跑趟腿送份文件。听见你这么说我也有些意外，不过我可以告诉你关于刘梅。”

张玮突然起身与孙佩佩并肩站着，他略微靠近孙佩佩说：“劝劝马雪燕，别学刘梅单相思。”说完张玮看着孙佩佩，两人相视一笑。张玮紧接着说：“你今天可以直接问他，需要帮忙也可以找我。”便若无其事地出了会议室。

“张玮，谢谢。”孙佩佩小声地说。

孙佩佩回到座位上想了一会儿，她觉得见许魏洲的时候没必要遮遮掩掩问不出口，她准备好开门见山了。

待续……