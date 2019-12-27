巴西野花牌綠蜂膠——走出高血糖治療誤區

在高血糖的傳統治療中，多採用刺激胰島素分泌或強加外源性胰島素的方法。但其結果卻是：藥越吃越多，飯越吃越少，併發症越來越嚴重，體質越來越差。很多患者，即使血糖控制良好，併發症仍會出現，小到便秘、身體無力，大到失明、尿毒癥。

專家研究表明，蜂膠有明顯降糖效果，其降糖總有效率高達94.7%。一般來說，其中39%的患者(Ⅱ型)，在服用蜂膠1星期左右，血糖指標有效改善；另外55%的患者(Ⅰ和Ⅱ型)在服用蜂膠1—3個月後，血糖顯著下降。

1、綠蜂膠是超強抗氧化劑：蜂膠中的黃酮類物質能抑制和清除自由基而起到抗氧化作用，它是蜂膠抗氧化作用的主要成分；蜂膠中豐富的黃酮類、萜烯類物質，避免β細胞進一步氧化損傷，使β細胞逐步恢復正常，從而降低過高的血糖。

2、綠蜂膠改善血液微循環：蜂膠可以阻止血脂、血糖過度氧化對血管造成的損傷，有軟化血管、保護血管的作用。血流變得正常，自然精力體力得到改善，酸痛現象也會消失。

3、綠蜂膠消炎殺菌防感染：高血糖病人口服加外用蜂膠，不僅能夠治療病菌感染，還能疏通血管、活化細胞、促进组织再生，对感染的组织恢复有明显帮助。

4、綠蜂膠增強免疫功能：免疫功能增強是提高機體抗病能力、預防高血糖及其併發症的重要基礎。蜂膠能強化免疫系統，增強人體抗病力與自愈力。研究證實蜂膠中的咖啡酸和CAPE是蜂膠發揮免疫調節作用的活性物質。

5、綠蜂膠對體內酶系的作用：研究顯示，綠蜂膠對葡萄糖苷酶有抑制作用，是強有力的麥芽糖酶特異性抑制劑。蜂膠中的水溶性纖維可減慢腸道熱能的吸收，降低餐後血糖水準；蜂膠中所含的黃酮類物質起著擬胰島素的作用，通過促進週邊組織利用葡萄糖；梓醇、蝶芪等物質具有明顯的抗高血糖作用；蜂膠中的胰蛋白酶，對維持胰臟的正常功能有一定的作用。

6、綠蜂膠釋放充足能量：蜂膠中的黃酮類、甙類等物質，能增加三磷酸腺苷酶活性，刺激機體產生更多的三碘酸腺苷(ATP)。ATP是機體能量的重要來源，有供應能量，恢復體力的作用。高血糖患者服用一段時間蜂膠後，多數體力明顯恢復，而且體質逐步得到改善。

7、綠蜂膠含有豐富微量元素：綠蜂膠中幾乎含有生物生存必需的多種常量和微量元素，且含量豐富，在高血糖及其併發症防治中起到重要作用：鉻有降血糖作用，可啟動胰島素，改善糖耐量；鈣能影響胰島素分泌與釋放；鋅可以維持胰島素的結構和功能：鎂參與胰腺細胞的功能調節，改善糖代謝指標，降低血管併發症；鉀參與蛋白質、碳水化合物代謝，抑制併發症發生。

8、綠蜂膠臨床實驗研究：隨機將50例Ⅱ型患者和3例Ⅰ型患者分為蜂膠組和對照組進行2年臨床療效觀察。發現服蜂膠後空腹及餐後血糖明顯下降，胰島素治療的患者服用蜂膠後均不同程度減少了胰島素的用量。

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