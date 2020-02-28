【OTTAWA天天中文学校作文选登】加拿大的冬天

天天中文学校 五年级 李佳禾

加拿大的冬天很长，要五六个月的时间。冬天的时候白雪皑皑，冷风刺骨，很多大人们因此不喜欢冬天，认为冬天太难熬了。可是对我来说，冬天和秋天一样，都是很有趣的季节。

冬天可以滑雪橇。从山坡的顶上，一下滑出好远好远，简直要飞起来了。有一次，我和朋友滑下去之后，雪橇翻了过来，我们两个一起摔倒在地上，笑个不停，太好玩了。唯一不好的地方就是需要爬坡，有时候连滚带爬，手脚并用。不过要到山坡顶上，你是必须要爬山的。

冬天可以打雪仗。去年圣诞节妈妈送给我一个雪球器。我喜欢和我的朋友们做一些雪球，互相攻击对方。打着打着，就变成了两个队，还会分工呢！一个人做一个人打，这样效率更高。我最喜欢的是帮我的队做更多的雪球，以便紧急的时候用。

冬天可以烤壁炉。我喜欢坐在温暖的壁炉前，抱着自己的猫咪，看着熊熊燃烧的火焰，心里暖暖的。

冬天还可以寻找小动物的足迹。有一次，妈妈在屋顶发现了小动物的脚印。我们到处侦察，在树底下也发现了好多的脚印，它们一定是顺着树爬上去的。妈妈说还好没做窝，可是我的心里却希望它做个窝……

加拿大的冬天有好多有趣的活动，说也说不完。我很喜欢冬天，看完我的作文，你对这些好玩的活动心动了没有？