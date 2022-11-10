【OTTAWA天天中文学校作文选登】我为什么要学习中文

七年级 史元宾

我需要学习中文，因为学习中文很重要。

首先，学中文很重要的一个功能是，培养阅读能力。如果我不学习中文，我就不会用中文阅读，也就看不懂中文书，只能看中文书的英译本；但是，好多中文词汇，英文里是没有的，所以没法准确地翻译过来。比如，英文里就没有中文的成语。中文的成语是用很少的文字表达很丰富的涵义。“万里无云”这个词，英文就很难翻译过来，即使翻译成sunny，也不够准确，因为既没有表达出“万里”的涵义，也不一定是“无云”。还有一个例子就是诗歌。比如很有名的“静夜思”，短短二十个字翻译成英文需要很多词，而且失去了诗歌的精髓。



其次，学中文的另一个功能是，培养说中文的能力。我们家在日常生活中是讲中文的。如果我不会说中文，我就没法跟我的家人很好地沟通。比如，我没法在吃饭的时候跟他们聊今天学校发生了什么特别有趣的事，也没法和他们一块儿商量周末出去玩的计划,或是说服他们让我打游戏或买玩具。

最后，学好中文会对我长大之后找工作有很大帮助。现在中国和加拿大有很多经济交易来往，所以学会中文很有用。如果我会说两种语言，我就可以帮助不会说英语、只会说中文的顾客。我还可以当一个机场的翻译。

总之，我觉得学中文很重要，我会继续学习中文，天天向上。