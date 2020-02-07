文 / 任轶凝

上天厚德，大爱无疆；大地载物，万物生长。

孤阴不生，独阳不长；乾有阴阳，坤有柔刚。

人有仁爱，世间万象；爱情可贵，家庭至上。

炎黄子孙，生生不息；中华美德，源远流长。

爱不在多，纯洁为上；情不求深，忠贞为祥。

妻不娇艳，品貌端庄；夫无多金，德才担当。

钱不贪多，不愁衣粮；屋不求大，风雨能挡。

粗茶淡饭，适宜安康；朴素衣履，知足乐常。

晨迎朝晖，夕沐霞光；前庭草盛，后院花香。

屋有书卷，室内笑朗；口吐莲花，胸有诗藏。

母慈子孝，善敬尊长；天伦之乐，老少同享。

家教严谨，培育栋梁；子不绕膝，贵在自强。

夫妻同心，其利断金；尊重信赖，宽容体谅。

琴瑟和谐，避短扬长；比翼双飞，共同成长。

鸾凤和鸣，相得益彰；有福同享，有难同当。

修身齐家，子女榜样；各守其分，和睦兴旺。

骨肉亲情，贵在善良；持之以恒，情深意长。

血脉相连，生死相依；同舟共济，人间天堂。

贫贱不弃，富贵不离；相濡以沫，陪伴相帮。

白首偕老，伉俪情长；百年好合，龙凤呈祥。

【创作背景】我在学习《易经》的第三十七卦家人卦之后，就萌生了一个念头，希望写一首诗歌来颂扬中国传统文化和中华传统美德。

《易经》是群经之始，后与《诗经》、《尚书》、《礼记》和《春秋》合称为“五经”，是中华文化和中国哲学思想的总源头。《易经》的第三十七卦家人卦，也称“风火家人卦”，寓意“家和万事兴”。《象》中这样解释家人卦：风自火出，家人；君子以言有物而行有恒。这里指出：家人卦的卦象是火下风上，为风从火出之表象，象征着外部的风来自于本身的火，就像家庭的影响和作用都产生于自己内部一样。君子应该特别注意自己的一言一行，说话要有根据和内容，行动要有准则和规矩，不能朝三暮四和半途而废。北宋易学家邵雍解“人心内向，家道兴隆；严正有恒，不能移心。”

根据曾仕强教授在讲解“易经的奥秘”中所述，“天地人三才”的思想是中国古代哲学的基础。天地有好生之德，厚德载物，使得万物包括人类得以繁衍和生长。天空有日月星辰风霜雪雨，大地有山川河流森林草原，它们时时刻刻都在按照自身特定的规律不断运行和发展变化。虽然人类是万物之灵，但相对于天地来说是那么渺小，因此我们人类不能自视甚高，而应当虚怀若谷，学习天地的美德，自强不息，坚守正道，包容成全，履行义务，承担责任。

“仁爱”最初的含义是指夫妻两人的关系和睦，因为“仁”字是由两个人组成的，是夫妻这两个没有血缘关系的人能够相爱相守。在这样的基础上，才会有家庭有子孙，人类才能生生不息，社会才会兴旺发达，中华文明才会代代相传。

《大学》是孔子及其门徒留下来的著作，是重要的儒家国学经典，对个人学习和提高修养具有指导性的意义，是“四书”学习的入门之作。其中就有以下一段：“物格而后知至；知至而后意诚；意诚而后心正；心正而后身修；身修而后家齐；家齐而后国治；国治而后天下平。自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本。”白话译文为：通过革除内心不好的私欲、物欲，而彰显明德，认识本心，表里如一。意念才能真诚；意念真诚后心思才能端正；心思端正后才能修养品性；品性修养后才能管理好家庭和家族；管理好家庭和家族后才能治理好国家；治理好国家后天下才能太平。上自国家元首，下至平民百姓，人人都要以修养品性为根本。

《朱子家训》又名《朱子治家格言》，是以家庭道德为主的启蒙教材。《朱子家训》仅524字，精辟地阐明了修身治家之道，是一篇家教名著。其中，许多内容继承了中国传统文化的优秀特点，比如尊敬师长，勤俭持家，邻里和睦等，在今天仍然有现实意义。《治家格言》以“修身”、“齐家”为宗旨，集儒家做人处世方法之大成，思想植根深厚，含义博大精深。通篇以中国几千年形成的道德教育思想，以名言警句的形式表达出来，可以口头传训，也可以写成对联条幅挂在大门、厅堂和居室，作为治理家庭和教育子女的座右铭，自问世以来流传甚广，被历代士大夫尊为“治家之经”，清至民国年间一度成为童蒙必读课本之一。

综上所述，在以上的经典中均说明了想要获得家庭的幸福，其必要条件是修养自己的品德，择偶的首要准则是人品好，有担当,而不应该树立“郎才女貌”（目前已经演化为“郎财女貌”），“金钱至上”的恋爱观，因为金钱和美貌不可能给人们带来恒久的幸福。

我希望用“全家福”这首诗歌，来描绘一个幸福家庭的美好愿景，并祝大家幸福美满，身体健康！