東安省台山同鄕會公告

“一年之計在於春，一日之計在於晨”，在這春暖花開人興旺，萬物復蘇精神爽的時刻，台山同鄕會根據各位鄉親俚的意見和建議、以及社區的計劃擬定了今年的規劃活動和工作安排，現將有關的提議、時間安排如下，供各位會員諮詢和分享。

五月廿八日星期三晚上，在外灘一號舉辦慶祝『雙親節』。

六月廿八日星期六中午在懷遠亭，舉辦年度的掃墓活動。

七月廿三日星期三中午，在文華餐廳舉辦『敬老愛老』活動，地點是：290 W Hunt Club Rd，Nepean。

八月十六日星期六中午，在Britannia Park 公園，舉辦年度的燒烤活動。

九月廿八日星期日晚上，本會將舉行32週年年慶的慶典活動，地點在外灘一號。

還有二則消息告訴大家：

一是五月廿八日在外灘一號，慶祝雙親節的餐券票價為40元/人，席位有限，若有意參加活動晚宴，請留意消息的公布。

二是台山同鄉會將組團參加由澳大利亞台山同鄉總會在台山市舉行的懇親大會，時間是在十一月十四日至十六日。台山同鄕會將會組織鄉親們參加會議，並順道旅遊多地風光，也讓鄉親們感受祖國的發展和繁榮，深感為華夏兒女的榮耀和驕傲！現有百多人報名參加，名額有限，有意者請勿錯過機會，否則就要再等二年的時間。



（東安省台山同鄕會秘書 羅景 供稿）