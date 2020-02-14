今天和大家交流一个在渥太华如何购买在建的新房，很多从国内来的朋友都喜欢买新房，如果你已经做出准备购买新房的决定，接下来你就要选择一个合适你的建筑商，但市面上有成千上万的大大小小建筑商，你怎麽知道选择谁！选择合适的建筑商，与选择你的新房一样重要。

你购买一房屋，你也“购买”建房公司的服务。他们的经验、技术和对客户服务的尽职，都会在决定你对购买公寓和你买屋的满意度中发挥至关重要的作用。加拿大房贷暨房屋（Canada Mortgage and Housing Corp，CMHC）为你提供了一些要诀，以帮助你选择和找到一家符合你要求和期待的建筑商。开始寻找的时候，先查阅你当地报纸的房屋栏目，看看哪家公司在你附近建房、建了什么类型和什么价位的房屋。多徵询家人和亲友的意见，看看他们都与哪些信誉较好的公司打过交道。你自己也可以在“建筑业和土地开发协会”（Building Industry & Land development Association）网站上查阅建筑商的资讯。当你查阅到一建筑商时，你就要了解它开张了多长时间？它每年建造多少房屋和社区？它有哪样的背景和经验？你要确认此建筑商是否属于行业协会的成员，并有你所在区的牌照和已经登记注册。向建筑商索要推荐客户的联络电话，与这些客户核实他们对该建筑商所提供服务的感受。

一旦你缩小了中意的建筑商名单，就可以约看他们所建的样品房，在观摩样品房时，要注意查看每一个细节，把你喜欢和不喜欢的东西都记录下来。你有必要在这上面投入一些时间，如果你感觉自己对房屋建筑没有足够的认知，就要请一个懂行的人与你同行。通读每个建筑商网站和其他资讯，彻底了解这个公司。如果有可能，你可申请对此建筑商的在建项目的社区进行实地参观。如果你考量购买建筑商的某一项目的房屋，就要前去该项目所在社区实地观看或仔细阅读项目整体建设方案。带上笔记本或摄像机，尽量多问些你能想到的一些问题，把答案写下来，以备以后重新审阅。

关于一手房的买房程序

在中国，大家大多数买的都是新房一手房，而且多是楼房的毛坯房，也有少量精装房。买家直接去开发商的售楼处挑选户型和楼层就可以了。而在加拿大一手房、楼花、期房的话，买家可以直接去开发商的售楼处，也可以委托经纪代理。经纪往往掌握更多的新盘信息，对市场更了解，还可以帮助客户争取到更好的Deal，比如VIP销售折扣，加送内部的装修升级，电器升级等。而经纪佣金却由开发商承担，买家又何乐而不为呢?若是买独立屋(国内的独幢别墅)期房的话，买家还可以跟开发商签订合同，根据自己的特定要求建房。一般开发商都会给几个布局选择，买家可以根据自己的喜好让开发商在原设计的基础上稍作调整。签订合约之后，买家有10天的冷静期，在这期间不需要任何理由都可以退房，定金也如数退还。和国内不同的是，在开发商与买家做产权交割之前，买家除了定金外，还需要分几次给首付，总共大概为房价的15%-25%左右，由开发商决定每次交款的时间和金额。比如某一新楼盘开发商要求的付款步骤如下:

1) 签约当时交付$5000定金；

2) 签约当日起的30日内，交付房价的5%减去$5000；

3) 签约当日起的120日内，交付房价的5%；

4) 签约当日起的360日内，交付房价的5%；

5) 入住日(Occupancy Closing )，交付房价的5%；

6) 产权交割日(Final Closing)，交付房价的尾数余款。

买楼花、期房，有两个Closing交接日，一是Occupancy Closing入住日，一是Final Closing产权交割日。

入住日，开发商已经完成了内部装修，并按买家的要求安装了炉灶、冰箱、洗衣机、烘干机、油烟机、洗碗机、微波炉等。买家可以领钥匙入住，但还没有得到产权，因此不能进行转让。但要开始支付Occupancy Fee入住费了，包括开发商预计的管理费、地税和房价余款的贷款利息。买家只有在Final Closing产权交割日，才正式得到房屋的产权。通常从Occupancy Closing到Final Closing要六个月到一年的时间，因为只有大楼入住达到70%才可以办理产权。

对于买新房的新移民买家，尤其是买独立屋期房的买家，要特别提醒的是一定要问开发商拿TARION安省新屋保修计划。因为如果开发商拿到保险了，那就意味着你的房子有了更多的保障。关于新房的保险问题，我在以前的说房中有过详细的介绍。