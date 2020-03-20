[新起点律师事务所专栏 ]劳动就业，您应知道的法律知识（下）

8、公众假日和公众假日工资

劳动者有权在公众假日休假并得到公众假日的工资。员工也可以书面同意在公众假日工作并获得工资：

• 在公众假日工作的时薪按平时时薪的1.5倍计算；

• 或者按平日的时薪支付在公众假日当日所工作的小时数，加上一天带有公众假日工资的休假（“替代假日”）。雇主必须书面指定替代假日。

9、年休假

在为同一个雇主工作超过一年后，您有权享有两个星期的有薪年休假。

在为同一个雇主工作超过五年后，您有权享有三个星期的有薪年休假。

10、个人原因休假

劳动者有权享受以下工作有保障的无薪个人原因休假：

• 病假：3天本人病假。无薪，工作有保障。

• 家庭丧假：2天丧假。用于家人去世。

• 家庭责任休假：3天。用于家人疾病、受伤、紧急医疗和其他紧急情况。

11、解雇通知或解雇费

如果您工作少于3个月，雇主不需要事先通知就可以直接将您解雇。

如工作超过3个月，雇主必须给予您书面通知告知被解雇的日期。

如果雇主未给与解雇通知，则雇主必须支付解雇费来代替通知。

法定解雇费金额如下：

• 工作超过3个月，少于1年 = 1个星期薪金

• 工作超过1年，少于3年 = 2个星期薪金

• 工作超过3年，少于4年 = 3个星期薪金

• 如此类推，工作超过8年，最多8个星期薪金

特例：如果您是因为“工作疏忽，不服从或故意的不当行为”而被解雇，那您可能不会收到任何的解雇通知或解雇费。但是工作中微小错误不足以抵消您应获得解雇通知或解雇费的权利。若您觉得自己遭到不公平的解雇，请咨询律师如何保障自己的合法权益。

12、不正当解雇

就业标准法没有规定雇主必须有“正当的理由”或很好的理由才可以解雇员工，它只规定雇主要给雇员解雇通知。

对于那些被非正当理由而解雇的非工会的劳动者来说，他们唯一的选择就是将雇主告上法庭，控告他们不正当解雇。

13、违法合同无效

根据就业标准法，您不会因为签署了合同而丧失了您所拥有的权利。比如您签署的劳动就业合同写明最低工资是$13，低于法定最低工资$14，则该条款无效，您仍然受到就业标准法的保障。

14、试用期

公司规定的“试用阶段”，它的目的在于审查您拥有的技能能否满足工作要求。

试用期的长短取决于雇主，法律未予以相关规定。如果您在工作超过3个月后而被解雇了，您可能会被拖欠解雇费或解雇通知，尽管您的雇主说您仍在试用期。

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