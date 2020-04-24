[渥太华 陈大晚诗集]庚子『暮春』【抛砖引玉系列】 之〔陋室铭〕系列精髓

極品：有唐劉禹錫——【陋室銘】

山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上階綠，草色入簾青；談笑有鴻儒，往來無日丁。可以調素琴，閱金經；無絲竹之亂耳，無案牘之勞形。南陽諸葛廬，西蜀子雲亭。孔子云：何陋之有。

全篇精髓：（一）山不在高；

（二）惟吾德馨。

上品：末世簡國慶——【陋室2020．03．24】

近來，因為疫情曼延，人人被困家居，昨天我屋內的三人無一出戶，雖然如此，對我來說仍是平常，我已經很久以來，就是這樣了，不是說足不出戶，而是多數時間都是閑居室內。中文古文有一篇名篇叫《陋室銘》，我愛讀的，也曾經背誦過，我讀著讀著，將文字換成圖畫，一間古宅，由門前幾級台階登上，對著一條小徑，兩邊花圃、叢竹，一經入門，便見廳堂，前面有一門簾，門前的台階，長出苔蘚，青綠顏色，映入簾內，多麼的美呀！廳堂裡也許有個香案，上面放著一具香爐，一枝正在燃點著的香枝，裊裊雲煙，往上昇，呈現出景靜，可愛，無絲絃亂耳，無案牘勞形，三兩同好，詄古論今，排除勢利，樸素真實，寶貴極了，名叫陋室，何陋之有。

我觀看我的居室，三面矮窗的窗台正面擺著長長的一行盆花，是入秋前從外面搬回來的，經過一段時間的適應，便從新茂盛起來，剛剛到前幾日春分，那個春字，特別搶眼，有神，我坐著望去正好朝陽進來，照出彩色繽紛，鮮艷奪目，再過一段時間，我又要將它們搬到室外去了，要將它們分盆、落地，這樣的循環，已經好幾年了，省了不少錢，省錢就是賺錢，這是我的道理。我環顧我的內室，四面堆滿書，報，讀之不盡，就是窮我的餘生也不能讀完，但近期我自己出奇，竟然一下子讀完兩本部頭書，一是林語堂著的京華煙雲，另一是法國雨果著名的巴黎聖母院，或叫鐘樓駝俠。我如此這般，能享終日，完全沒有受困斗室之虞，有一詞叫自娛，是個好詞、好事，花草書籍，賞心悅目，勝過豪華裝設，退休老人，困苦人仕，是條生路。

全篇精髓：（一）完全沒有受困斗室之虞；

（二）勝過豪華裝設。

小品：俗世陳大晚——【新陋室銘】

既無清泉石澗，也乏玉砌雕欄，

放眼竹林欠奉，湖濱空談抱擁。

書卷早已蒙塵，固貧亦堪立品，

龍床豈及狗竇？伏案足以忘憂。

花港空中樓閣，觀魚夢裏作樂，

平湖遙不可及，秋月教人衫濕。

斷橋騷人氣短，殘雪墨客心酸，

南屏萬籟俱寂，晚鐘已成追憶。

前路茫茫，倚閭仰望，

星宿閃閃，項羽拔劍，

戰亂弄人，殺戮太狠，

一旦遠引，駕霧騰雲。

全篇精髓：（一）放眼竹林欠奉；

（二）書卷早已蒙塵。

縱觀極品、上品、小品雖共冶一爐，郤優劣立判，大晚幸附驥尾，喜出望外。