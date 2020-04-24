来自大统华超市CEO 的一封信

大家好，

這段時間，大家都不好過，希望你和家人親友都好。在這兒，我想跟你聊一聊最近大統華在做的事。

用心十足，做對的事

在大統華，沒有比顧客和員工健康更重要的事了。有了健康自信的員工，才能安全服務好客人。所以我們所有員工，時時戴口罩、工作所需防護齊全，每天量體溫、有發燒就回家休息，薪水照付。我們更用心完成了應急準備，未來如果不幸有分店員工確診，我們會對一切保持透明，做對的事。你可從以下視頻，看到我們立即關店、銷毀商品、隔離員工、深度消毒等標準安全作業：https://youtu.be/4hmgz-XcuZw

先捐口罩，後賣口罩

從本週開始，在部份大統華分店，你可以買到符合加拿大國家標準的高質量口罩了。事實上我們爭分奪秒取得口罩供貨已有好幾個星期了，但一直沒在分店出售，因為要優先捐助最最需要的醫療前線和長者護理中心，大統華捐助總量將高達100萬片。接下來，我們要努力爭取有足夠的貨量，讓想要買的客人都可買到，在購物時都戴上口罩。

同心致遠，互相扶持

防範疫情傳播，社區人人有責。我做好我的，你做好你的。下面的小貼士謝謝你能配合：

•進入超市請戴口罩並消毒洗手。

•每家庭只出動一人，以縮短排隊時間、確保社交距離。

•用過的口罩或手套請一定不要亂扔在停車場，不然一定會造成汙染，害人害己。

測量體溫，安全購物

同時為了讓大統華更安全，從本週開始，我們將在店門口為客人提供量體溫服務。如你有發燒症狀，請在家休息不要出門。

熱血逆行，挺身而出

另外，如果你本人或有親友正在找工作，請馬上加入大統華一起來服務社區。這時候社區最需要我們，而大統華真的人手緊繃，需要你的投入。請立刻跟我們聯繫。

•加西請電郵：recruitment@tntsupermarket.com

•加東請電郵：recruitment_esc@tntsupermarket.com

最後，在這困難時期，如果你有任何有關大統華或我們員工的故事，我真的很想聽，可以請你電郵給我：president@tntsupermarket.com

謝謝你，讓我們一起繼續努力吧。

Tina Lee 李佩婷

CEO

T&T Supermarkets