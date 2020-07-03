【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的爱好：唱歌

郭天睿

我从小就喜欢唱歌，妈妈说，每次放音乐，小小的我都会跟着一起唱！所以在四年级，我就加入了渥太华天主教教育局的儿童合唱团和男生合唱团。合唱团分三个声部，高音部、中音部和低音部。大家要配合，才能唱得好听。我们演出过很多次，西边我们去过Canadian Tire Center，东边我们去过Shenkman Arts Centre，中间我们去过National Arts Center和国会山！唱团唱的歌都是classic歌曲，比如《Si Je Ne Pas L’amour》。

去年，我还加入了刘铭惠老师的培训班。刘老师教了我很多唱歌的技巧。比如，唱歌需要用肚子，而不仅仅是嗓子。我们热身的时候，还要坐在一个大球上，边跳边唱。刘老师也给了我们很多演出机会。去年中国70年国庆，我们唱歌班还和刘老师一起拍了MV《我和我的祖国》。我在MV里只唱了一句，但我已经非常开心非常满足了，因为这是我第一次拍MV!

唱歌让我得到了很多次登台演出的机会，大大加强了我的自信心，让我在公共场合讲话的时候，越来越自然了，这是我一开始没有想到的，是个额外的收获！我越来越喜欢唱歌了。