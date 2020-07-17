【OTTAWA天天中文学校作文选登】我最喜爱的中国食物

龚欣妍 Mya Kung

我最喜爱的中国食物跟刚刚过去的我们中国人最重要的节日——春节有关系。

在古代，人们将这种食物当做是最好的美食，只有在重大的节日才会吃。平时，一般人家也吃不起它。古时的除夕，晚饭吃它，有着和和美美的意思。

说到这里，我相信大家都猜到了，我最喜爱的中国食物就是饺子！

除夕过了，大年初一也要吃饺子。饺子的形状很像元宝，所以大年初一吃饺子就有着“招财进宝”的意思，也是对一年财源广进的期望。此外，饺子也是一道特别美味的美食，古人有“好吃不过饺子，轻松不过睡觉”的说法，从此就能看出，饺子在人们心中的地位。

接下来我想给大家说说为什么饺子是我最喜欢的中国食物。

我最爱吃的饺子是妈妈亲手做的。我常常会帮着妈妈做饺子。虽然我还在学习，但是妈妈告诉我，每次我都会有一点进步！第一次包饺子的时候，我觉得太难了，想要放弃。可经过几次尝试后，我发现它确实很有趣，并且变得更容易！我认为要多尝试新的事物，不要害怕困难，有时可以找到新的爱好。

在妈妈做饺子的时候，我们可以选自己想吃的馅儿。有鸡肉、牛肉、猪肉、虾和不同的蔬菜等等。我最喜欢吃三鲜馅儿的饺子，那也是妈妈最经常做的饺子。

除了饺子的馅儿，它也可以有不同的蘸酱。甜的、酸的、辣的等等不同口味。各种味道的蘸酱给饺子增加了更多的味道。我最喜欢用酱油、醋、香油和辣椒酱来做蘸酱。

我喜欢饺子的另外一个原因是因为它是一种家庭传统。在许多不同的场合，例如中国的新年和冬至，我们都会吃饺子做晚饭来庆祝。妈妈还告诉我有关饺子的传说，边吃饺子边听故事，好吃又有趣。我们全家人都喜欢吃饺子，每次妈妈做饺子的时候都会多包一点冻起来，想吃的时候就可以吃到，又方便，又好吃！

这就是为什么饺子是我最喜欢的中国食物。你最喜欢的中国食物是什么呢？