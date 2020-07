【渥太华 陈大晚诗集】「美、中貿易戰的可能發展」之來龍去脈序言

話說特某 霸凌天下 習以為常 趾高氣揚 目空一切 花旗優先 全球放火 有風盡駛 只顧風流 那管折墮 有識之仕 目光如炬 力斥其非 字字珠璣 花旗列祖 喪德敗行 如數家珍 子孫云爾 變本加勵 回眸當年 罪證如山 略抽一二 公諸同好

天庭判官:你做美國總統時,只是十三州起算的總統,你沒想過你的國家後來變成五十州吧?

華盛頓:沒想過。

天庭判官:有一種主義,使美國變成了五十州,你知道是什麼主義嗎?

華盛頓:我不知道。

天庭判官;帝國主義,是帝國主義使你們美國也休想以道德面目騙盡世界,「你可以欺騙所有人於暫時,你可以欺騙少數人於永久,但你不能欺騙所有人於永久。」(You can fool all the people some of the time,and some of the people all the time,but you can not fool all the people all of the time.)

林肯:謝謝天庭判官肯定我的話。

天庭判官:(眉毛一揚)你說的話?這是巴姆(Phineas Barnum)的話吧?你是文抄公吧?

林肯:(紅了臉。)

列根:(自然自語,郤大聲)看到了吧,林肯是文抄公,這下子被這博學的天庭判官給逮住了。

林肯:我的外號是「誠實的林肯」,請天庭判官參考。……『待續』