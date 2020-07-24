【渥太华 陈大晚诗集】「美、中貿易戰的可能發展」之來龍去脈序言

話說特某 霸凌天下 習以為常 趾高氣揚 目空一切 花旗優先 全球放火 有風盡駛 只顧風流 那管折墮 有識之仕 目光如炬 力斥其非 字字珠璣 花旗列祖 喪德敗行 如數家珍 子孫云爾 變本加勵 回眸當年 罪證如山 略抽一二 公諸同好

天庭判官：你做美國總統時，只是十三州起算的總統，你沒想過你的國家後來變成五十州吧？

華盛頓：沒想過。

天庭判官：有一種主義，使美國變成了五十州，你知道是什麼主義嗎？

華盛頓：我不知道。

天庭判官；帝國主義，是帝國主義使你們美國也休想以道德面目騙盡世界，「你可以欺騙所有人於暫時，你可以欺騙少數人於永久，但你不能欺騙所有人於永久。」（You can fool all the people some of the time,and some of the people all the time,but you can not fool all the people all of the time.）

林肯：謝謝天庭判官肯定我的話。

天庭判官：（眉毛一揚）你說的話？這是巴姆（Phineas Barnum）的話吧？你是文抄公吧？

林肯：（紅了臉。）

列根：（自然自語，郤大聲）看到了吧，林肯是文抄公，這下子被這博學的天庭判官給逮住了。

林肯：我的外號是「誠實的林肯」，請天庭判官參考。……『待續』