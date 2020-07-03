【新起点律师事务所专栏 】在安省夫妻离婚，家庭财产 分割步骤及实例（下）
实例：
一对夫妻H和W决定分居。在结婚之日，H拥有一辆汽车价值$5,000,学生贷款$10,000以及信用卡债务$5,000。在结婚之日，W的资产包括婚前不久刚刚获得的家庭遗赠$4,000。在分居日（评估日），H拥有银行存款$20,000（包括婚姻期间家庭遗赠获得$5,000）。H还清了全部学生贷款。W的RRSP账户拥有$50,000。H和W共同拥有在婚姻期间购置的家庭住宅价值$400,000。此外夫妻有共同债务$10,000。
第一步：计算双方各自在分居当日拥有财产的价值
H:$20,000（银行存款）+$200,000（家庭住宅价值的50%份额）=$220,000
W:$50,000（RRSP）+$200,000（家庭住宅价值的50%份额）=$250,000
第二步：减去分居时您欠的所有债务
H:$220,000-$5,000（共同债务的50%份额）= $215,000
W:$250,000-$5,000（共同债务的50%份额）= $245,000
第三步：减去法律允许您自己保留的财产价值
H:$215,000-$5,000（婚姻期间家庭遗赠）=$210,000
W:$245,000-$0（无符合法律规定的除外财产）= $245,000
第四步：减去您带入婚姻的财产价值（扣除债务）
H:$210,000-（$5,000汽车价值-$10,000学生贷款-$5,000信用卡债务）=$210,000-(-$10,000婚前财产价值）=$220,000
W:$245,000-（$4,000婚前家庭遗赠-$0债务）= $245,000-（$4,000婚前财产价值）=$241,000
第五步：查明是否有应付款项
H的净家庭财产(Net Family Property, NFP)是$220,000
W的净家庭财产(Net Family Property, NFP)是$241,000
W的净家庭财产多于H的净家庭财产,其差值为$241,000-$220,000=$21,000
均等付款（Equalization payment）为$21,000÷2= $10,500
这样，W必须支付给H $10,500的均等付款。
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