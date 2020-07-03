【加拿大肝脏基金会专栏】走出悲伤，我们用回馈社区来纪念女儿

加拿大肝脏基金会志愿者凯米尔回忆女儿

特麗莎在接受卵巢囊腫手術時，被發現其肝臟完全硬化，僅能發揮百分之十的功能。她立即被列上肝臟移植名單的首位，被送往安大略倫敦移植中心等待移植。

在復活節周末的星期六，我們終於等到消息，有一個乙肝陽性的肝臟可以移植給特麗莎。移植手術在星期天晚上開始，在午夜時分，我們聽到了朝手術室跑去的急促的腳步聲，心裏恐懼不已。

然後醫生說，對不起我們盡力了……牧師為特麗莎頌禱，我們送她離開了這個世界。

特麗莎的去世對於我們的家族與親朋好友們無疑於晴天霹靂。她在長大的過程中幾乎沒有得過病，突然之間，一直樂於助人的她走了。失去她的悲痛難以言表，我們依靠家人和朋友的支持才度過了那段日子。

經過多年的調查後，我們得知了診斷結果：將特麗莎從我們身邊帶走的，是一種遺傳性肝病——威爾遜氏癥（Wilson’s disease）。回想起來，我真希望我曾經留意過一些細微的跡象：幾年前，我提起過特麗莎的手掌很紅——現在我知道紅色的手掌是由血液中多余的銅引起的；有時特麗莎提到她的衣服不合身了且腹部腫脹了，但我以為她只是體重增加了而已；還有一次在舞蹈課上，特麗莎方向錯亂，不像往常一樣能夠領悟新的舞蹈規則；甚至在她生病之前的那個星期六，我註意到她的眼神呆滯，我以為那是她想念剛剛離家去旅遊的絲蜜恩的淚水；在她生病的前一天，她對我說：“媽媽，我的肚子在搖晃，好像裏面有水似的。”——曾經有那麽多細微的跡象，我沒有將它們當回事。現在回想起來，我更覺得內疚和悲傷。

建議我們做些事情來紀念特麗莎的是絲蜜恩。絲蜜恩通過電話聯系到了基金會，我們一家將重心從悲傷轉移到給予：為加拿大肝基金會宣傳並籌集資金。我們希望幫助其他家庭，以免他們像我們一樣因為肝病而失去親人。

特麗莎去世一年後的2006年，“為肝漫步”籌款活動誕生了，並從渥太華發展到許多其他城市，成了一個年度的活動，而今年更成為了一項全國性的活動。我的丈夫達吉特，為紀念特麗莎，每年都是活動的最高籌款者。

加拿大肝臟基金會2020 “為肝漫步”

今年的“為肝漫步”將於8月30日以“非聚集”的方式進行。我們邀請您在自己選定的地方（如小區步行道、自家後院、公園），以自己喜歡的方式（如散步、健走或者跑步）參與。報名註冊，或想了解詳情，請登陸www.strollforliver.ca。想支持特麗莎家人的籌款，可查找“Trisha Nagpal Family”團隊並捐款。