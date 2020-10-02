【新起点律师事务所专栏 】关于在渥太华（安省）结婚的 那些事儿（下）

有婚姻史且离婚是在加拿大以外的其他国家办理，如何申领安省授权令(authorization)？

1、结婚双方签署的结婚许可证申请表；

2、加拿大以外的其他国家颁发的离婚证或法院离婚判决原件；如证件或文件使用语言非英文或法文，需提供翻译件以及翻译员的宣誓证词；

3、结婚双方签署的全权责任声明书；

4、安省注册律师出具的法律意见书。

结婚许可证费用：$164.80

需要注意的是，结婚许可证有效期为3个月，所以要在3个月内办理完毕结婚仪式，否则过期无效，需要重新办理。

结婚仪式：

在安省，为保障婚姻的合法性，一对配偶需进行结婚仪式。当事人可选择民事结婚仪式（由法官、治安法官或被授权市政公务员主持办理），或宗教结婚仪式（由被授权宗教人士主持办理）。

渥太华市政厅提供民事结婚仪式服务，有英法文两种服务供选择，整个仪式约为20分钟。

办理民事结婚仪式请提前与市政厅预约（需本人持结婚许可证亲自到市政厅办理预约）。如未预约而直接去市政厅办理，可能由于工作人员日程已排满而无法办理。

民事结婚仪式费用：如周一至周五工作时间办理，费用为$144.10。如在周五晚或周六下午进行，费用为$216.25。

民事结婚仪式办理要求：

1、持有有效结婚许可证；

2、两个见证人出席（结婚双方，一方至少一个见证人）；

3、结婚双方身份证明（出示有效政府颁发的带有照片的身份证明）；

4、 如结婚方在16至18岁，需出示其父母同意书；

常见问题解答：

1、在加中国公民如何办理结婚？

答：居住在加拿大的中国公民办理结婚，可在居住地（比如渥太华）办理婚姻登记。当事人在加拿大依照婚姻缔结地法律结婚，只要不违背《中华人民共和国婚姻法》的基本原则和中国的社会公共利益，其婚姻关系在中国境内有效。具体办理程序和要求参看本文正文。

2、结婚一方或双方既不是加拿大公民，也不是永久居民，现持旅游签、工作签或学生签证在加拿大居留，能否在安省登记婚姻？

答：安省婚姻法未对结婚方的国籍和居住要求予以限制，只要符合结婚条件（如法定年龄、获得结婚许可证，办理民事或宗教结婚仪式等），则可以在安省登记结婚。

3、同性伴侣，能否在安省登记婚姻？

答：加拿大保障同性伴侣的合法婚姻权益，可合法登记结婚。

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