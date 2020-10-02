寻常百姓的村庄《大婶儿》

文 / 十月 Canada

大婶儿挥动双手冲着土堆比划，染黑的头发头顶发根露出新冒的白发，脑袋在尘土漂浮的空气中扭来扭去。戴着钢帽的工人推着装满土的推车看着大婶儿，大婶儿冲着地势低洼处指点，说着难懂的中国方言。

工人嘴里说着他的语言，推着这车土往低洼处去卸下，我上前告诉大婶儿别让工人填土。

“一浇水或者下雨，水就流前面去了。”大婶儿叽叽咕咕说了一堆怨气话。

我和大婶儿说着慢速的普通话，告诉她这个地势的设计就是让雨水由高处往低处去。建房子前这个地势家家户户都交了押金，一旦改变了土地模式，检查官过来检查的时候，押金不退并且还须还原地势。

大婶儿又和我说了一通方言，还是同样的意思，不过是想多表达几次。大婶儿填土的位置属公共区域，我告诉工人不要填土了，我已经说服了大婶儿。

工人已经填了半车，把余下的废土运去了其他地方。干完活，便一个个走了。

大婶儿又来了劲头，拿出铲子在自家草坪边缘处挖出一个长条的浅坑，埋苗儿浇水。没几天，浅坑里埋进去的幼苗发芽了。又过了几天，居然结出硕大的顶花带刺的黄瓜。

一天，大婶儿的女儿看见我在地里干活，赶紧摘下几根黄瓜跑过来塞给我。嘴里说着：“尝尝吧，过几天我妈一走我就把土坑填上。好好的草坪种上菜，太不美观了。”

我做了拍黄瓜，黄瓜炒鸡蛋，黄瓜丝拌豆腐丝，腌了酸甜黄瓜条。黄瓜挺好吃。

又过了几天，镇上开始给各家各户门口种树。还是同一拨工人，大婶儿已经习惯了和工人的交流方式。她说她的中国方言，工人说自己的外国语。

大婶儿家门口被挖了一个新的土坑。挖土坑的时候大婶儿没在，刚刚挖好，大婶儿看见了赶紧出来，和工人交流。

“你和她说说，这是镇上标明的位置，我不能随便改位置。”工人冲我大声说。我告诉大婶儿，树只能种在做了标记的位置上，不可以换位置。”

大婶儿说她家门口这棵树冲着大门，种树不能冲着大门。我挺认同大婶儿的说法，但我也帮不上忙。大婶儿的女儿也过来想拦着她妈妈去找工人，大婶儿貌似接受了树的位置。

工人去了其他的门口挖坑，大家也各处散去。

看见树种好了，我又出来看看。只见大婶儿家门口的树最终还是挪了地方。大婶儿说她回去想想不行，必须让工人挪这个位置。工人最后也拗不过她的絮絮叨叨，与不达目的不罢休的坚强意志，便违背了镇上的意思，按大婶儿的意思挖了坑种树。

下雨的时候，大婶儿托工人填在公共区域的不多的废土形成了泥浆，泥浆久久不能融入草坪。